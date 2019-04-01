مراسيم جديدة بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة في السودان

الخرطوم أبريل 2019- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، مراسيم جمهورية قضت بتعيين 3 وزراء جدد علاوة على 4 وزراء دولة، بعد التشاور مع رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا.

معاوية عثمان خالد

وسمت المراسيم الرئاسية الشاعرة والبرلمانية روضة الحاج وزيرا للثقافة في أعقاب اعتذار السمؤال خلف الله عن المنصب الذي عين فيه ضمن التشكيل الوزاري قبل نحو 3 أسابيع.

وعين البشير الفريق صديق عامر وزيرا بالحكم الاتحادي علاوة على ابوهريرة حسن لمقعد الشباب والرياضة.

وشملت التعيينات سفير الخرطوم السابق لدى واشنطن معاوية عثمان خالد وزيرا للدولة بالخارجية، والصادق محمد علي وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعلي عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل، أحمد علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة.

وفي خطابه الذي أعلن فيه فرض حال الطوارئ في البلاد بالثاني والعشرون من فبراير الماضي وعد البشير بتعيين أصحاب الكفاءات في المناصب لكن مراقبين اعتبروا التشكيل الجديد ليس سوى "تدوير" لغالب الوجوه التي تقلدت مناصب في حكومات سابقة وأقيلت لدواعي مختلفة.