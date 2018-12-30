مراسيم جمهورية لتمديد الطوارئ في ولايتين سودانيتين

الخرطوم 30 ديسمبر 2018- أودع وزير العدل السوداني، محمد احمد سالم، الأحد، مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان منضدة البرلمان.

وزير العدل سالم أحمد سالم

وأوضح سالم إن الأسباب التي دعت الى اعلان الطوارئ في الولايتين لازالت قائمة، حيث تم فرضها في ولاية شمال كردفان لإتمام عملية نزاع السلاح ومنعا لاستحواذ مجموعات متفلته على الأسلحة.

وأشار الى أن تمديد الطوارئ في ولاية كسلا متعلق بمهددات أمنية ونزع السلاح ومحاربة التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

ونوه الوزير الى اهمية المصادقة على المرسومين "حتى تتحقق الأهداف المرجوة التي جاءت من اجلها وصونًا للأمن والسلامة العامة".

واضاف “هذه الأسباب تؤثر سلباً على الوطن والمواطن مما دعا لفرض حالة الطوارئ لوضع الأمور في نصابها".

واحالت الهيئة التشريعية القومية المرسومين الجمهوريين الى لجنة طارئة لدراستهما واجازتهما.