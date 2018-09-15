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مراسيم رئاسية بوزراء الحكومة الجديدة ومعتز موسى يتولى حقيبة المالية

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الخرطوم 15 سبتمبر 2018- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء السبت مراسيم جمهورية بتعيين وزرائه في الحكومة الجديدة، وحملت القرارات ايكال وزارة المالية لرئيس الوزراء معتز موسى، في أعقاب اعتذار الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك عن توليها برغم تسميته ليل الخميس من المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني.

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معتز موسى

وصدرت المراسيم التي سمت 20 وزيرا عملاً بأحكام المادتين 58(1) (ج) و70 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2006وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي.

واضطر البشير الى ايكال حقيبة المالية لرئيس مجلس الوزراء المعين حديثا معتز موسى، بعد تعذر اقناع الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك بقبول المنصب، حيث بعث الأخير باعتذاره عن المهمة مع تأكيده الاستعداد للمساهمة بخبرته في معالجة الأزمة الاقتصادية حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

وأكدت المراسيم اعتذار سمية أبو كشوة عن تولي وزارة الضمان الاجتماعي وتم نقل المنصب رسميا الى سيدة الأعمال المعروفة وداد يعقوب.

وكان يفترض ان تشمل المراسيم تعيين 21 وزيرا، تم اعلانهم عشية اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، لكن القرارات الجمهورية لم تتضمن تسمية وزير الثروة الحيوانية بعد الإعلان عن تسمية أحمد فضل عن حركة التحرير والعدالة لتوليه.

وتردد أن قيادات حزبه لم توافق على ترشيحه.

وفي منحى آخر أصدر البشير مرسوما بتعيين 27 وزير دولة بالوزارات الاتحادية بينهم مسلم أحمد الأمير أحمد لوزارة المالية، بعد اعتذار ناجي شريف عنها.

البشبر : تشكيل الحكومة رفع تطلعات الشعب

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام البشير ورئيس القضاء حيدر احمد دفع الله بحضور النائب الأول بكري حسن صالح مساء السبت.

وأكد الرئيس خلال مراسم اداء القسم أن تطلعات الشعب السوداني " ارتفعت بعد تشكيل الحكومة" وعده تحديا كبيرا لها في معالجة القضايا الاقتصادية.

وأعرب عن ثقته في الوزراء الجدد وقدرتهم على القيام بدورهم وتجاوز المشاكل الاقتصادية عبر الاستغلال الأمثل لموارد السودان وامكاناته بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

ووصف البشير العمل في الحكومة بأنه تضامني يتطلب جهدا كبيرا، مشيرا إلى استعداد الرئاسة للتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء لتقديم الدعم اللازم للوزراء بما يمكنهم من القيام بدورهم على الوجه المطلوب.



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