مراقبون: الجيش الحكومي والمتمردون يقتلون المدنيين في جنوب السودان

جوبا 31 مايو 2018- قالت آلية مراقبة وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في جنوب السودان في تقرير حديث إن الجيش الحكومي والمتمردين ذبحوا المدنيين وأحرقوا أطفالا أحياء واغتصبوا النساء على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في ديسمبر من العام الماضي.
- استخدم الطرفان في جنوب السودان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات (شبكة العمل على الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان)
وبحسب وكالة (رويترز)الأربعاء فإن مجموعة تتكون من 200 جندي حكومي هاجمت قرية نياتوت في ولاية أعالي النيل في 12 فبراير وأطلقت النار عشوائياً على كل شيء وعلى الجميع وأن 22 مدنيا قتلوا واصيب 72 اخرون.
وقال المسؤول في سفارة جنوب السودان في واشنطن جوردون بواي إن القوات استهدفت متمردين في مدينة نياتوت وليس مدنيين كما زعم التقرير، وقال في تصريحات لرويترز "أي مدني قُتل في ذلك لم يكن مقصودًا، لقد كان في مرمى النيران".
وتقول تقارير إن الهجوم على بلدة موديت في ولاية جونقلي في 26 فبراير شهد قيام القوات الحكومية بتدمير المباني ونهب جمعية خيرية مسيحية وقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال تم إحراقهم.
كما اتهم أحد التقارير قوات المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس السابق للبلاد رياك مشار باستخدام الجنود الأطفال في جنوب غرب مدينة واو.
وقُتل عشرات الآلاف في حرب جنوب السودان التي بدأت في ديسمبر 2013 بقتال الجنود الموالون للرئيس سلفا كير، من قبيلة الدينكا، ونائبه حينها ومشار، من قبيلة النوير.
ونزح أكثر من 3 ملايين شخص بسبب الحرب الأهلية، بينما تقول منظمات الإغاثة أن حوالي 5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
أخر الآراءخالد عمر وفتنة العشرين عشرين 2018-05-31 12:53:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) يستحق الناشط السياسي الشاب خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، تحية تقدير واعجاب من كاتب هذه الكلمات، مع كامل ادراكي بأن صدور مثل هذه التحية عني قد (...)
تداعيات كارثة الإسلام السياسي علي السودان (1-5) 2018-05-31 02:33:56 بقلم : علي ترايو ♢ *الإبادة الجماعية* ♢ *تقسيم البلاد* ♢ *تقنين الفساد و الافساد* ♢ *صناعة الارهاب و تصديره* ♢ *تفكيك نسيج المجتمعات و تدمير مؤسسات الدول اتسمت تجربة *الإسلام السياسي* (التي اوصلت بلاد السودان الي حافة (...)
البشير وسيكولوجية القِط المذعور 2018-05-28 18:25:43 كتبت : سلمى التجاني القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً ، والخاص بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ، يشبه سيكولوجية القط المحصور بالزاوية ، إذ تدفعه غريزة البقاء ، مهما كانت وداعته ، للدفاع عن نفسه ما يقوده لإبراز مخالبه. ظاهر (...)
المزيد