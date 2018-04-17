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مراقبو السلام في جنوب السودان يطلعون وفد الاتحاد الإفريقي على الوضع

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جوبا 17 أبريل 2018- أطلعت القيادة العليا لآلية رصد وقف إطلاق النار والترتيبات الانتقالية واللجنة المشتركة للرصد والتقييم في جنوب السودان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على أنشطتها في مجال الرصد.

ويزور وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي جنوب السودان لحث الأطراف المتحاربة على وقف الحرب الأهلية التي اندلعت في منتصف ديسمبر 2013.

وقالت الآلية في بيان الإثنين أنها قدمت عرضا موجزا عن التحقق من القوات في جميع أنحاء البلاد وقدمت أيضا لمحة موجزة عن خمسة تقارير يشأن الانتهاكات تم تقديمها مؤخرا إلى اللجنة المشتركة للرصد والتقييم وإلى الكتلة الإقليمية (ايقاد).

وأضاف البيان " "شكر الوفد الزائر الآلية على عرضها وأشاد أيضا بعملها بخصوص ضمان أن تتم مراقبة الوضع الأمني بدقة".

وتأتي زيارة الوفد التي تستغرق خمسة أيام في أعقاب زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى جنوب إفريقيا حيث التقى زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار.

وتوقع الاتحاد الافريقي أن يلتقي الوفد بجميع الأطراف المعنية في جنوب السودان والجهات الفاعلة الأفريقية والدولية لتقييم التحديات التي لا تزال تعيق تنفيذ اتفاق السلام الموقع 2015 بشأن حل الصراع في جنوب السودان.

وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق مشار منذ ديسمبر 2013. وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.



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