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مراقب السلام بجنوب السودان يطلب اتخاذ تدابير ملموسة لوقف إطلاق نار دائم

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جوبا 12 يوليو 2017 ـ أجرى رئيس مفوضية التقييم والمراقبة لاتفاق السلام في جنوب السودان فيستوس موغاي محادثات الثلاثاء مع الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول تعبان دينق، حث خلالها الزعيمين على إقتراح إجراءات ملموسة لوقف اطلاق النار بشكل مستدام في البلاد.

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سلفا كير ونائبه ريك مشار في جوبا يوم 26 أبريل 2016.. صورة من (رويترز)

وقال موغاي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس سلفا كير في قصر الرئاسة في جوبا إن النجاح سيعتمد على رغبة جميع الأطراف في تقديم مقترحات ملموسة وتقديم تنازلات من أجل السلام في البلاد.

وقد سعى موغاي، الذي أجرى محادثات منفصلة مع الزعيمين، إلى الحصول على وجهات النظر بشأن عملية التنشيط والتوصيات بشأن الكيفية التي يمكن بها تحقيق العملية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكشف المسؤول البوتسواني عن المشاورات الإقليمية التي أدت إلى عقد القمة غير الرسمية لمنظمة الإيقاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يونيو.

وحدد رئيس مفوضية الرصد والتقييم أهداف المنتدى الرفيع المستوى المعني بالتنشيط قائلا إنه يحتاج إلى أن تقترح الأطراف "تدابير ملموسة" لاستعادة وقف إطلاق النار الدائم والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق ووضع جدول زمني منقح نحو إجراء انتخابات ديمقراطية.

وأوضح موغاي أن عملية التنشيط ليست إعادة التفاوض على الاتفاق، بل هي "فرصة سانحة" لجميع الأطراف والجماعات الأخرى المستعدة للعودة أو الانضمام إلى التنفيذ للقيام بذلك في إطار الاتفاق.

وفي الوقت نفسه قال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتين ايليا لومورو إن اعادة اعمار اتفاق السلام لا ترقى الى اعادة التفاوض بل وسيلة لاستكشاف الفرص لتسريع تنفيذ اتفاق السلام، ووصف الاجتماع بأنه كان مثمرا ووديا للغاية.

وقال لومورو إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الإيقاد سيعقدون الأربعاء اجتماعا في جوبا بهدف انعاش تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين حكومة جوبا وفصيل التمرد الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار 2015.



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