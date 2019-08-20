مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة في السودان

الحرطوم 20 أغسطس 2019- أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ليل الثلاثاء مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة، بشقيه المدني والعسكري ما يعني حل المجلس العسكري فور أداء المجلس الجديد للقسم.

عبد الفتاح البرهان

ويضم المجلس كل من البرهان رئيساً، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي"، شمس الدين الكباشي، ياسر العطا، إبراهيم جابر كريم، ممثلين للجانب العسكري، بجانب حسن محمد إدريس قاضي، صديق تاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، ورجاء نيكولا عبدالمسيح عن الشق المدني في المجلس.

وأعلن المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في تصريح صحفي أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء صباح الأربعاء، بينما يؤدي أعضاء المجلس ظهر ذات اليوم أمام البرهان ورئيس القضاء.

لكن حتى اللحظة لم يصدر مرسوم بتعيين رئيس جديد للقضاء برغم تقديم قوى التغيير مرشحيها قبل أيام، وسط تقارير عن خلافات بين طرفي الاتفاق بشأن الية التعيين.

وأفاد كباشي انه سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء، ويؤدي القسم أمام رئيس المجلس العسكري ورئيس القضاء عند الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم.

ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى تمتد 21 شهرا برئاسة البرهان، والثانية 18 شهرا برئاسة شخصية مدنية من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وطبقا لنص الوثيقة الدستورية فإن مهام المجلس السيادي تشمل تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى التغيير.

وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين.

وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي.

وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من مجلس الوزراء بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.