 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

مركز حقوقي: اعتقال وتعذيب تاجر بالنيل الأزرق لتهريبه الوقود لجنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 أكتوبر 2018 ـ أبدى مركز "هودو" المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع بالسودان، الأحد، قلقه حيال اعتقال السلطات الأمنية لتاجر بولاية النيل الأزرق بتهمة تهريب وقود عبر الحدود إلى دولة جنوب السودان.

JPEG - 12.1 كيلوبايت
مواطنون هاربون من القتال الذي اندلع في سبتمبر 2011 عند بداية تمرد الحركة الشعبية في النيل الأزرق

ونقل المركز عن مصدر موثوق أن التاجر سعيد أحمد عبد الله "39 سنة" المعتقل بمدينة "بوط" التابعة لمحلية التضامن منذ 9 أغسطس الماضي في حالة سيئة ويعاني من آثار التعذيب ما أدى إلى تغير لون جلده تماماً.

وطلب من جهاز الأمن والمخابرات ضمان الإطلاق الفوري لسراح التاجر أو تقديمه للقضاء في حال ثبوت إتهام في مواجهته.

ودعا مركز "هودو" الحكومة السودانية، لضرورة التحقيق في حالة "سعيد" ومحاسبة المسؤولين عن معاملته بشكل "لا إنساني".

وقال "لقد خضع سعيد للتعذيب وحرم من تلقي العلاج الطبي كما لم يسمح لزويه أو محاميه بالزيارة ما زاد القلق على حياته".

وأشار إلى أن التاجر تم اعتقاله من منزله بواسطة ثلاثة من عناصر جهاز الأمن بمدينة بوط على متن سيارة "لاندكروزر"، وتم احتجازه في حاوية حديدية (كونتينر) حيث يخضع للتعذيب.

ونبه المركز الحقوقي إلى أنه في 16 فبراير 2016، أعتقل جهاز الأمن في بوط النور محمد الفاضل "26 عاماً"، على خلفية حيازته سلاحا بلا ترخيص، لكنه نقل في اليوم التالي لمستشفى الدمازين العسكري وهو في حالة سيئة متأثراً بالتعذيب الذي خضع له ما أدى إلى وفاته في نفس اليوم.

وكان مركز "هودو" قد طلب في العاشر من أكتوبر الحالي، من الحكومة السودانية فتح تحقيق في مقتل خميس بدوي ديدان عمدة قبيلة "ليرا" ببلدة "أم برمبيطة"، 60 كلم جنوبي مدينة أبوكرشولة في ولاية جنوب كردفان.

واتهم المركز عناصر من الاستخبارات العسكرية بالتورط في اغتيال العمدة "خميس" البالغ من العمر 61 عاما، رميا بالرصاص.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

النُّخبة السُّودانية وما تبقَّى من رحيق 2018-10-14 14:46:18 بقلم :عمر الدقير يُنْسَب للمسيح عليه السلام أنه شبّهَ النخبة في أي مجتمع بالملح، لأن الملح إذا فسد ربّما تعذّر وجود ما يمكن أن يُحْفَظ به أي شيء ويصان به من التعفن والخراب .. وسواء صحّت نسبة ذلك التشبيه للسيد المسيح أم (...)

"الخواجة عبدالقادر" بين ألف النداء وياء المد 2018-10-14 14:46:02 بقلم:الجميل الفاضل قبل نحو ست سنوات تقريباً، رفعت الدراما المصرية، ذِكر المهندس النمساوي الأصل، المصري الجنسية، السوداني الروح والقبر والهوية، "جوليوس فاجوجون" أو"الخواجة عبدالقادر" الذي عاش لأكثر من ثلاث عقود بين (...)

هل جاء دور حميدتي؟ 2018-10-11 11:35:46 بقلم : سلمى التجاني من كان يصدِّق، بعد هالة البطولة التي أسبغها النظام على موسى هلال، أنه الآن يقبع في أحدى الزنازين، ولا يخرج منها إلا لحضور جلسات محاكمته العسكرية؟. يُستَبَاح موطنه وأهله، ويُؤتَى بهِ للعاصمة وهو يرزح (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.