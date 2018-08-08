مسؤولان أمميان في دارفور لمناقشة سيادة حكم القانون وعودة النازحين

الفاشر 8 أغسطس 2018 ـ بدأ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة حكم القانون والمؤسسات الأمنية، الإكسندر زويف، يرافقه مستشار الشرطة بإدارة عمليات حفظ السلام، لويس كارلهو، الأربعاء، زيارة الى دارفور تمتد لأربعة أيام.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة حكم القانون والمؤسسات الأمنية ومستشار الشرطة بإدارة عمليات حفظ السلام ـ الفاشر 8 أغسطس 2018

وهذه هي الزيارة الثانية لمسؤول أممي رفيع إلى دارفور خلال أسبوعين، تتعلق ببعثة حفظ السلام بالإقليم "يوناميد" بعد أن بدأت المرحلة الثانية من خطة تقليص قواتها حيث أكملت منذ سبتمبر الماضي الانسحاب من 11 موقعا في دارفور.

ووفقا لقرار مجلس الأمن في يونيو 2017 فإنه سيكون مركز عمل البعثة في "قولو".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني أتول خير قد زار في يوليو الماضي الخرطوم والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وبحسب نشرة لبعثة "يوناميد"، تلقتها "سودان تربيون"، الأربعاء، فإنه لدى وصول الإكسندر زويف ولويس كارلهو، الفاشر اجتمعا بنائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي وناقشا معه القضايا المتعلقة بسيادة حكم القانون والأمن والعودة الطوعية للنازحين.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.