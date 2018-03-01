مسؤولة أممية ترصد ممارسة 6 انتهاكات ضد الأطفال بالسودان

الخرطوم 1 مارس 2018 ـ رصدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، 6 أنواع من الانتهاكات تمارس ضد الأطفال في السودان خاصة بدارفور.

فرجينيا غامبا

وأنهت المسؤولة الأممية ، الخميس، زيارة إلى السودان زارت خلالها دارفور وجنوب كردفان، واطلعت خلالها على خطة عمل السودان في مجال حماية الأطفال في مناطق النزاعات.

وأوضحت غامبا خلال مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم يوم الخميس أن أنواع الانتهاكات ضد الأطفال هي "القتل والتشوية والعنف الجنسي والجسدي والاختطاف"، قائلة إن القوات الخاصة تقوم بالتحقق من هذه الانتهاكات.

وبرأت الحكومة من إرتكاب أي نوع من العنف ضد الأطفال، وفي ذات الوقت عبرت عن رضائها حيال التقدم الذي أحرزته حكومة السودان في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة.

ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لضمان واستمرار حماية جميع الأطفال من العنف، وأضافت "بالرغم مما تحقق لا تزال آثار العنف على مئات الأطفال من السودان خاصة في دارفور".

واستعجلت المسؤولة الأممية الحكومة لاستكمال الخطة بأسرع وقت وضرورة تحويلها إلى خطة قومية لمنع العنف ضد الأطفال.

وأشارت إلى توقيعهم خطة عمل مع الحركات المسلحة في السودان، بينما رفضت مجموعتان التوقيع على الخطة، قائلة إن الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، حققت تقدما في إيقاف تجنيد الأطفال.

وأكدت أن عدد الأطفال الذين قامت الحركة الشعبية بإطلاق سراحهم خلال العامين الماضيين بلغ نحو 2500 طفل.

وزارت فرجينيا غامبا خلال وجودها في السودان كل من ولايات دارفور، وولاية جنوب كردفان، حيث استمعت إلى بعض الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم وإدماجهم في المجتمع.

وأشارت إلى استخدام عدد من الحركات المسلحة للأطفال وتجنيدهم، مؤكدة أهمية وضع إطار عمل مستدام بهدف منع العنف على أن يتضمن مقرر تدريبي موحد للقوات المسلحة وتعزيز عملية تسجيل المواليد.

وتابعت: "نتمنى أن نرى السودان قريباً وقد انضم لتشاد وساحل العاج والنيبال وغيرها من الدول التي أكملت خطط العمل الخاصة بها وأن يصبح نصيراً لحماية الأطفال على المستوى الإقليمي".

ويشمل التقدم إصدار أوامر قيادية من قبل جميع قوات الأمن الحكومية والسماح بالحوار بين الأمم المتحدة والمجموعات المسلحة غير الحكومية المنضمة إلى خطط العمل مع الأمم المتحدة والسماح بوصول بعثات المراقبة والتحقق المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة وتدريب قوات الأمن في كافة الولايات المتأثرة بالنزاع.

وأضافت غامبا: "إنني أشجع حكومة السودان وشعبه على الثبات في جهودهم حتى نضمن أن الأطفال في كافة أرجاء السودان، من النيل الأزرق إلى شمال دارفور، يتمتعون بحقهم في أن يكونوا أطفالاً وأن يلعبوا ويرتادوا المدارس في بيئة خالية من الخوف والعنف؛ في بيئة تتيح لهم أن يدرسوا ويحلموا بغد أفضل".

لقاءات بالمسؤولين



وكانت فيرجينا استبقت مؤتمرها الصحفي بعقد اجتماعات مكثفة بمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع علاوة على نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن.

والتقت المسؤولة كل من وزير الداخلية، الفريق شرطة حامد منان، ووزير الدولة بالدفاع، الفريق أول ركن علي محمد سالم.

وقدم وزير الداخلية تنويراً للمسؤولة الاممية حول خطة الدولة لحماية الاطفال والتي تناولت الجهود والدور المبذول في تطبيق الخطة، وطمأن ممثلة الامين العام بنجاح تطبيق الخطة بهدف حماية ومساعدة الاطفال في النزاعات المسلحة.

من جانبها أشادت المسؤولة الاممية بتقدم السودان في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة من خلال وضع وانفاذ الخطة الوطنية.

ودعت إلى المحــافظة على آليـــات العمـــــل التي أفرزتها تجـــربة تطبيق اتفاقية خطة العمل، مثل حملة رفع الوعي وبناء القدرات وبرامج التدريب، وتطوير الخطة التشغيلية إلى خطة عمل قومية لحماية الأطفال.

من جهته أكد وزير الدولة بوزارة الدفاع، الفريق أول ركن علي محمد سالم، التزام القوات المسلحة الصارم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال.

وأشار إلى التطور التشريعي الذي حدث في قانون القوات المسلحة الذي تضمّن فصلاً كاملاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وإدماج قانون النزاعات المسلحة في أوامر العمليات الحربية.

وأوضح الوزير أن وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة تعمل بالتنسيق مع شركاء حماية الطفولة على المستويين الوطني والدولي، حيث أسهمت منذ إنشائها في عام 2007م في إعادة مئات الأطفال الذين كانت تصطحبهم الحركات المتمردة إلى ذويهم، وتنفيذ أكثر من (60) فعالية تدريبية في مجال وحقوق الطفل استفاد منها أكثر من (3000) فرد من أفراد القوات المسلحة.