مسؤولة أممية تعرض على الخرطوم مساعيها لاستقطاب دعم تنمية دارفور

الخرطوم 6 ديسمبر 2018- ناقش وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في الخرطوم الخميس مع رئيسة الفريق القطري للأمم المتحدة، منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في السودان قوي سون دعم الاستقرار في دارفور والانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار و التنمية.
- قوِّي يوب سون قدمت أوراق اعتمادها للسفير صلاح الجنيد .. الإثنين 13 أغسطس 2018
وقال المتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق في تصريح صحفي إن المسؤولة الأممية عرضت جهودها لاستقطاب دعم المانحين لاستراتيجية تنمية دارفور وجددت الالتزام بمبدأ التحول من المساعدات الإنسانية في دارفور إلى التنمية وإعادة الإعمار.
وامتدحت قوي طبقا للمتحدث توقيع الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان -مناوي، الخميس اتفاق ما قبل التفاوض في العاصمة الألمانية برلين.
ونقل الصديق عن الدرديري تأكيده بأن دارفور تشهد استقرارا تاماً، جسدتها جولة رئيس الجمهورية الأخيرة فى دارفور الأيام الماضية "مما يحتم تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ووضع استراتيجية تنمية دارفور موضع التنفيذ".
وأفاد المتحدث أن اللقاء تعرض كذلك الى جهود استكمال تحقيق السلام في المنطقتين والوضع في أبيي.
وأضاف "أحاطت المسؤولة الأممية السيد الوزير علماً بنتائج زياراتها ولقاءاتها الأخيرة فى جوبا ونيروبى وأبيي ولقائها المتوقع مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى رئيس جنوب أفريقيا الأسبق تابو أمبيكي الاسبوع القادم باديس ابابا".
أخر الآراءفي الحالة البسطامية (2-2) 2018-12-06 19:38:05 بقلم : السر سيد أحمد الداخل أولى بالمعروف في تصريحاته الاخيرة أشار وزير البترول والمعادن أزهري عبدالقادر الى ان السودان موعود بطفرة نفطية جديدة وحث الشركات الاجنبية على أحتلال مقعدها مبكرا مضيفا ان تحسن أسعار النفط (...)
جامعة الخرطوم : الزخم النرجسي و بنية وعي الخلوة 2018-12-05 22:57:18 محمد عثمان (دريج) ثلاث حقائق لابد من الإشارة إليها في مستهل هذه الكتابة: حقيقة أولى: لجامعة الخرطوم دور رائد في تأهيل كادر يمتلك أدوات "معرفية" وعملية "متقدمة" نوعاً ما ساهمت في انخراط الكادر في الشئون الحياتية المختلفة (...)
في الحالة البسطامية (1- 2) 2018-12-05 13:22:44 بقلم : السر سيد أحمد هموم نفطية عندما يلتقي مصدرو النفط من داخل وخارج أوبك يوم غد الخميس في فيينا فأن تركيزهم والعالم معهم سيكون على قضيتين: الى أي مدى يمكن للقرارات التي ستتخذ تحديدا فيما يخص خفض الانتاج أن تسهم في (...)
المزيد