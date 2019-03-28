 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 28 آذار (مارس) 2019

مسؤولة أميركية تبحث في الخرطوم قضايا الحريات الدينية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 مارس 2019- تجري مسؤولة ملف افريقيا بمكتب الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية مناقشات في العاصمة السودانية بشأن أوضاع الحريات الدينية في هذا البلد.

JPEG - 56.6 كيلوبايت
مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وعقدت سارا كريش الخميس اجتماعا بلجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان في البرلمان السوداني.

وأفاد تصريح صحفي صادر عن البرلمان، أن كريش ناقشت مع اللجنة خطة العمل الأميركية وتطور ملف الحريات بالسودان والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان فضلاً عن قضايا متعلقة بالمرأة.

وتشترط الولايات المتحدة للتطبيع الكامل مع السودان وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب ايفائه الكامل بصيانة حقوق الأقليات الدينية ومنع انتهاكات حقوق الانسان علاوة على اشتراطات أخرى تتصل بإقرار السلام في مناطق القتال وايصال المساعدات للمتضررين من الحرب.

وسردت المسؤولة الاميركية مهمة مكتب الحريات الدينية بالخارجية حيث يعمل على رفع التقارير السنوية عن حالة الحريات الدينية بأفريقيا، وأن الكونغرس يتعامل مع التقارير الصادرة عن مكتبها.

وأكد النواب في لجنة التشريع والعدل أن السودان دولة قانون وتشريعات تحترم الدستور وحقوق الإنسان وأنه كان من أوائل الدول التي وقعت على وثيقة حقوق الإنسان وأن الدين الإسلامي يدعو الي بسط الحريات والتعايش السلمي بين الأديان كآفة دون تميز.

وأبان المتحدثون أن المسلمين والمسحيين في السودان يمارسون شعائرهم بحرية كاملة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المؤتمر الوطني والإستخفاف بمطالب الشباب .. 2019-03-26 21:07:46 بقلم : عادل شالوكا قال عثمان محمد يوسف كبر - نائب رئيس الجمهورية (ورد في الخبر الدكتور/ عثمان محمد يوسف كبر) .. لدى مخاطبته مؤخرا لقاءا جماهيريا بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان :(إن السلام هو القضية الأساسية .. وليس (...)

فوزي بشرى يصطاد فيصل محمد صالح: نار البشير ولا جنة الأمير (1-2)!! 2019-03-25 19:41:25 بقلم : شوقي إبراهيم عثمان الأستاذ المترجم فوزي بشرى الذي قدم من لندن إلى أبو ظبي بالتقريب عام 2001م، مستقيلا من جهة ما أو مؤسسة ما في لندن، وربما يحمل الجنسية البريطانية، نزل في منزل صديقه المترجم الآخر المرحوم مكي أبو (...)

رحلة شيخنا عبد الله من الإيمان إلى الكفر 2019-03-25 16:36:49 خاطرات على هامش الهبة (7) رحلة شيخنا عبد الله من الإيمان إلى الكفر مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com لم يحيّرني من أمر هبة الفتيان والصبايا وتداعياتها شيء مثلما حيرني موقف شيخي الدكتور عبد الله علي إبراهيم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.