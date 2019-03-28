مسؤولة أميركية تبحث في الخرطوم قضايا الحريات الدينية

الخرطوم 28 مارس 2019- تجري مسؤولة ملف افريقيا بمكتب الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية مناقشات في العاصمة السودانية بشأن أوضاع الحريات الدينية في هذا البلد.
- مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"
وعقدت سارا كريش الخميس اجتماعا بلجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان في البرلمان السوداني.
وأفاد تصريح صحفي صادر عن البرلمان، أن كريش ناقشت مع اللجنة خطة العمل الأميركية وتطور ملف الحريات بالسودان والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان فضلاً عن قضايا متعلقة بالمرأة.
وتشترط الولايات المتحدة للتطبيع الكامل مع السودان وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب ايفائه الكامل بصيانة حقوق الأقليات الدينية ومنع انتهاكات حقوق الانسان علاوة على اشتراطات أخرى تتصل بإقرار السلام في مناطق القتال وايصال المساعدات للمتضررين من الحرب.
وسردت المسؤولة الاميركية مهمة مكتب الحريات الدينية بالخارجية حيث يعمل على رفع التقارير السنوية عن حالة الحريات الدينية بأفريقيا، وأن الكونغرس يتعامل مع التقارير الصادرة عن مكتبها.
وأكد النواب في لجنة التشريع والعدل أن السودان دولة قانون وتشريعات تحترم الدستور وحقوق الإنسان وأنه كان من أوائل الدول التي وقعت على وثيقة حقوق الإنسان وأن الدين الإسلامي يدعو الي بسط الحريات والتعايش السلمي بين الأديان كآفة دون تميز.
وأبان المتحدثون أن المسلمين والمسحيين في السودان يمارسون شعائرهم بحرية كاملة.
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