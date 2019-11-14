مسؤولة سابقة بجنوب السودان تنضم لحركة مشار

جوبا 14 نوفمبر 2019- أعلنت الحركة الشعبية المعارضة بجنوب السودان انضمام وزيرة الإعلام والاتصالات السابقة بولاية واراب نيناجويك كوول مارينج إلى صفوفها.
- بوك بوث بالونق رحب بانضمام نينا جويك لحركة مشار
ورحب مسؤول الإعلام بالحركة بوك بوث بالونق بـ "القرار الجريء" للوزيرة السابقة بالانضمام للحركة الشعبية بقيادة الدكتور رياك مشار.
وتعهد بوث بإثارة قضية منطقة ابيي لتحقيق تسوية نهائية للوضع في المنطقة المتنازع عليها مع السودان.
بينما وصفت مارينج وهي عضوة سابقة في لجنة الحدود المستقلة مشار بأنه "زعيم سياسي وطني".
واضافت المسؤولة التي تنحدر من منطقة ابيي ان تطلعات المواطنين في البلدة المتنازع عليها مع السودان تتطلب "قيادة جديرة بالثقة" لإنهاء معاناتهم.
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