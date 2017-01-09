مسؤولة في الحزب الحاكم بجنوب السودان تحذر من ثورة وشيكة

جوبا 9 يناير 2017- حذرت مسؤولة رفيعة المستوى في الحزب الحاكم في جنوب السودان الرئيس سلفا كير من "ثورة" تلوح في الأفق في حال رفضه التنحي عن السلطة أو تغيير الطريقة التي يدير بها شؤون البلاد.
- رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)
وقالت السكرتيرة السابقة للشؤون الخارجية في أمانة الحزب الحاكم سوزان جامبو في صفحتها على الفيسبوك الأحد " إن ثورة الشعب قادمة، إنك (سلفاكير) تقسّم مجتمعنا وتدفن إرثك وإرث أبطالنا الذين ضحوا بأنفسهم. إذا لم تتمكن من إدارة البلاد فيجب عليك التنحي".
ولفتت جامبو ، والتي يعتبر من مؤيدي الرئيس سلفاكير، أن شعب جنوب السودان سئم من الأوضاع كثيرا منذ تولي الرئيس سلفاكير الشؤون الوطنية ، مردفةً " لقد سئمنا، لديك بضعة أشهر فقط للعمل أو مغادرة هذا المقعد ومعك الحرس القديم والزملاء الفاسدين"
وحذرت المسؤولة في الحزب أن التغيير قادم ولايمكن إيقافه ""إننا قادمون ولن يوقفنا شئ"
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