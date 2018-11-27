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مسؤولون دوليون في الخرطوم لحضور مؤتمر دول جوار ليبيا الخميس

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الخرطوم 27 نوفمبر 2018- تبدأ في الخرطوم يوم الخميس الاجتماعات الوزارية لدول جوار ليبيا بمشاركة حكومة الوفاق الوطني الليبية ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى.

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مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق في تصريح الثلاثاء إن كل دول جوار ليبيا ستحضر الاجتماع بجانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا.

ويهدف المؤتمر وفقا للصديق لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا ومناقشة انعكاسات الأوضاع في ليبيا على الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف" أكدت كل دول جوار ليبيا وحكومة الوفاق الوطني مُشاركتها في الاجتماع إلى جانب مشاركة غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي".

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد في تصريحات أثناء زيارته الأسبوع الماضي الى باريس إن الهدف الأساسي من اجتماع دول الجوار الليبي هو بحث "أثر ما يحصل في ليبيا على دول الجوار".

وأضاف: "سننظر إمكانية إطلاق مبادرة من الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا " وأوضح أن فرنسا ستحضر بصفة مراقب.



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