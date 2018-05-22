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مسؤولون: محادثات سلام جنوب السودان تظهر تقدما ضئيلا

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أديس أبابا 22 مايو 2018 ـ قال زعماء دينيون ومعارضون ومسؤولون حكوميون من جنوب السودان إنه لم يتحقق تقدم يذكر في قضايا الحكم وتقاسم السلطة في منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى الذي تنظمه الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) في العاصمة الإثيوبية.

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كير مع وزراء خارجية ايقاد عقب اجتماع عقد في اكتوبر 2017 بجوبا (سودان تربيون)

وعقد المندوبون في محادثات السلام الاثنين جلسة عامة للاستماع إلى التقارير من لجان الأمن والحكم الفرعية.

وقدم زعماء دينيين تقريران إلى وسطاء الإيقاد والشركاء الإقليميين والدوليين. وتضمنت الوثيقتان اتفاقيتين تفصيليتين بشأن المسائل المعلقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية الانتقالية.

وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي ليوث للصحفيين بعد جلسة يوم الاثنين أن من المتوقع التوقيع على الوثائق بالأحرف الأولى الثلاثاء، وزاد "فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية اتفقت الأطراف على الثكنات العسكرية وعلى المادة الثانية".

ولفت لويث إلى أن الأطراف المتحاربة وافقت أيضا على توحيد القوات، ومع ذلك لم يتم الاتفاق على الجدول الزمني للعملية.

ووفقاً للمسؤول الحكومي فإنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن نسب المشاركة في السلطة وهيكلة الحكومة، وهو أمر أساسي في المحادثات، لافتاً إلى أن الطرفان اتفقا على احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في ديسمبر من العام الماضي.

من جانبه قال المتحدث باسم المعارضة المسلحة الرئيسية لام بول غابرييل، إنه لم يتم الاتفاق على دمج القوات، وأضاف "ما نوقش هو توحيد كل القوى لتشكيل جيش وطني متوازن وليس جيشا قبليا".

ومع ذلك أقر مسؤول المعارضة بأن الإطار الزمني للتوحيد لم يتم الاتفاق عليه بالإجماع، وزارد "ناقش ممثلونا 18 شهرا و6 أشهر، وتم إرسال المقترحين إلى القيادة للمداولات النهائية".

وتعهدت الكتلة الإقليمية السبت بعدم التسامح مع أي انتهاك آخر لاتفاقية وقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف المتحاربة.

وخلال افتتاح منتدى التنشيط الثاني رفيع المستوى في أديس أبابا الخميس، دعا وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي ورئيس مجلس وزراء الإيقاد الحالي ورقيني قبيو جميع الأطراف في جنوب السودان إلى التوصل إلى توافق في الآراء والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الإيقاد مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد الطرفين إذا حاولا مرة أخرى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.



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