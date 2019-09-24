مسؤولون مصريون يناقشون المشروعات الزراعية مع جنوب السودان

القاهرة 24 سبتمبر 2019- بحث وزير الزراعة المصري عز الدين أبو ستيت وسفير البلاد في جنوب السودان محمد منصور الاثنين إمكانيات التعاون المشترك في المجال الزراعي بين البلدين .
- مزارعون في جنوب السودان
وناقش المسؤولان كذلك كيفية إنشاء مزرعة مشتركة في جنوب السودان وزراعة الخضروات والأعلاف، بالإضافة إلى تدريب مزارعي جنوب السودان على مشاريع تسمين الماشية .
وأكد أبو ستيت على أهمية دور وزارته في أفريقيا من خلال إقامة مشاريع مشتركة في البلدان الأفريقية.
كما حضر ماهر المغربي، المشرف على المزارع الأفريقية المشتركة في الوزارة، الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة.
وعلى الرغم من الإمكانات الزراعية الضخمة التي يمتلكها جنوب السودان الا ان التقارير تشير الي إن حوالي 5٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد يجري زراعتها.
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