 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 13 آب (أغسطس) 2017

مسؤولون يطلبون تمثيل النيابة في لجان الأمن بولايات دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 أغسطس 2017 ـ قال مسؤولون إن تمثيل النيابة العامة في لجان الأمن بولايات دارفور وإنشاء محاكم ونيابة خاصة بجرائم السلاح والمعلوماتية والسيارات غير المقننة سيكون مهما لبسط الأمن بالإقليم الذي يعاني من ضعف مؤسسات تطبيق القانون والعدالة.

JPEG - 46.8 كيلوبايت
مبنى الجهاز القضائي في مدينة نيالا "سودان تربيون"

وأكد النائب العام بالسودان عمر أحمد محمد، أهمية تمثيل النيابة العامة في لجان الأمن بالولايات والمحليات لفرض هيبة الدولة عبر تطبيق القانون، ووجه بسد النقص في الطواقم الوظيفية والعمالية بالنيابات.

وأنهى النائب العام جولة ولائية بمعية نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، شملت ولايات دارفور الخمس وقف خلالها على سير العمل الجنائي بالنيابات العامة.

وناقش النائب العام، مع رؤساء ووكلاء النيابة بكل من الفاشر والجنينة وزالنجي ونيالا والضعين، عدداً من القضايا المتصلة بعمل النيابات العامة، والموقف الجنائي وانتشار النيابات بكافة محليات الولايات الخمس والنظر في تغطية المناطق التي تحتاج إلى إنشاء نيابات جديدة.

وشدد، بحسب وكالة السودان للأنباء، على أهمية تمثيل النيابة العامة في لجان الأمن بالولايات والمحليات لحفظ الأمن والاستقرار وبسط سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.

وطالب النائب العام بإعطاء أهمية خاصة لمكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وجرائم المعلوماتية والثراء الحرام والمشبوه والجرائم العابرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ودول الجوار.

وأكد توفير عدد كاف من وكلاء النيابات لتغطية كل العمل الجنائي بالنيابات العامة والمتخصصة، مشيراً إلى العمل على تأسيس نيابات متخصصة حسب الجرائم التي تتطلبها الحالة، ووجه بنقل عدد من وكلاء النيابة إلى بعض النيابات بالمحليات لسد النقص فيها.

وأصدر النائب العام قراراً بإنشاء نيابة متخصصة في جرائم المعلوماتية بولاية جنوب دارفور لضرورة الحاجة إليها للحد من انتشار استخدامات مواقع التواصل في بث الشائعات والكراهية والتحريض على ارتكاب الجريمة.

في ذات السياق أعلن والي غرب دارفور فضل المولى الهجا إصدار حكومته عدداً من القرارات المتعلقة بجمع السلاح ومنع الفزع الأهلي، وتكوين قوة مشتركة للتدخل عند الطوارئ، وإنشاء محاكم ونيابة خاصة بجرائم السلاح والمعلوماتية والسيارات غير المقننة.

وأكد الهجا ـ بحسب تلفزيون الشروق ـ أن الولاية تشهد عدداً من المعطيات على الأرض ومحفزات لجمع السلاح وتنفيذ موجهات اللجنة العليا لجمع السلاح.

وأكد معتمد الضعين بولاية شرق دارفور علي الطاهر شارف، خلال مخاطبته القيادات الأهلية التي سلمت أسلحتها طواعية، أن قرارات جمع السلاح من المواطنين لا يمكن التراجع عنها.

وامتدح التجاوب السريع من القيادات الأهلية لخطوات جمع السلاح.

وقال مدير الشرطة في شرق دارفور اللواء سيف الدين عبد الرحمن، إن تسليم قيادات الإدارة لأسلحتها يشجع المواطنين على تسليم أسلحتهم للشرطة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ماذا حدث و يحدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؟ (4-4) 2017-08-13 10:01:35 ناصف بشير الأمين في الجزء الأول من هذا المقال، قدمنا تلخيصا للوقائع و الأحداث الرئيسية لأزمة الحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وذلك بالإعتماد على الوثائق والبيانات الصادرة من طرفي الخلاف كمصادر أولية. بدأت هذه (...)

في الشراكة الأوربيَّة مع أقطار في إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الباسفيكي (1من 2) 2017-08-12 11:31:39 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk مقدِّمة لعلَّ كثيراً ما ميَّز الإنسان نفسه عن الحيوان ليس لأنَّه يفكِّر ويعقل فحسب، بل لأنَّ تفكيره قد هداه إلى ابتكار وسائل إنتاج غذائه وعلاجه ولباسه، وتسخير الموارد (...)

أين ذهبت ال 16 مليار دولار ؟ 2017-08-10 14:43:57 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خبرٌ خطير أوردته صحيفة "الصيحة" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 يوليو يقول أنَّ وزارة التعاون الدولي كشفت عن إحصائية توضح تلقي السودان حوالى " 16 مليار دولار" في الفترة بين 2005 و (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.