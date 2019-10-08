مسؤولو الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يناقشون في الخرطوم مستقبل (يوناميد)

الخرطوم 8 أكتوبر 2019- وصل الخرطوم الإثنين مسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات مع الخرطوم حول مستقبل بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) والتي من المقرر أن تنسحب بحلول يونيو 2020.

اجتماع الآلية الثلاثية بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الخرطوم ..7 أكتوبر 2019 (صورة ليوناميد)

ووصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن اسماعيل شرقي الاثنين للمشاركة في اجتماع ثلاثي لمناقشة مستقبل بعثة (يوناميد) في دارفور يوم الثلاثاء.

وقال لاكروا في تغريدة الإثنين " وصلت إلى الخرطوم مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن اسماعيل شرقي في زيارة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمراجعة التقدم المحرز في تقليص العملية المختلطة مع السلطات السودانية الجديدة. من الضروري تهيئة الظروف لخروج مسؤول من دارفور وتوطيد السلام من خلال المشاركة المتوقعة بين الأمم المتحدة والسودان وبناء السلام ".

ذكر بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة مساء الاثنين أن المسئولين سيلتقيان مع السلطات الانتقالية السودانية لمناقشة الاستعدادات الجارية لمحادثات السلام مع الجماعات المسلحة في دارفور المقرر أن تبدأ في جوبا في 14 أكتوبر.

وفي يونيو الماضي، قرر مجلس الأمن إيقاف سحب البعثة المختلطة حيث كانت البلاد تواجه أزمة سياسية بعد انهيار نظام البشير.

ومدد مجلس الأمن تفويض (يوناميد) حتى 31 أكتوبر وطلبت من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تقديم توصيات بحلول 30 سبتمبر حول ما ينبغي للمجلس القيام به بشأن مواصلة الانسحاب.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح يوم الاثنين إن الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية عقدت اجتماعها رقم 27 بالخرطوم لبحث اعادة تشكيل بعثة "يوناميد" خلال المرحلة المقبلة بجانب النقاش حول عملية الانتقال من حفظ السلام الى عمه وبنائه.

وتعهدت وكيل وزارة الخارجية الهام محمد أحمد التي رأست الجانب السوداني بتقديم كافة التسهيلات للبعثة لتيسير عملية الخروج والانتقال داخل السودان وخارجه.

كما أكدت وفق تصريح الخارجية التزام حكومة السودان باستخدام مواقع "يوناميد" ومعسكراتها التي تخليها لأغراض مدني تخدم المجتمع المحلي.