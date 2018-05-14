مسؤول أممي: الوضع الإنساني في السودان (معقد)

الخرطوم 14 مايو 2018- وصف رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، الوضع الإنساني في السودان بالمعقد، سيما مع الارتفاع المضطرد في الأسعار وأزمة الوقود التي أثرت على قدرة الوكالات الإنسانية في توصيل المساعدات إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، والمقدر عددها بما يزيد عن 7 ملايين نسمة.

منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ماثيو هولنغوورث ؛ يسار- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مديرة مكتب اوتشا روث موكوانا (صورة لاوتشا)

وأنهى لوكوك وهو منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، زيارة للسودان ، الاثنين امتدت ثلاث أيام قيم خلالها الأوضاع الانسانية.

وقابل مسؤولو الحكومة وشركاء العمل الإنساني، كما قام بزيارة أماكن النازحين في "مورتا وكولبا" في جنوب كردفان.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الإثنين، إن الوضع الإنساني في السودان أصبح معقداً على نحو متزايد وأن الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء تركت العديد من الأشخاص الإضافيين غير قادرين على تحمل تكاليف ما يكفي إطعامهم.

وأضاف "كما أثر النقص الحالي للوقود على قدرة الوكالات الإنسانية على توصيل المساعدات إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر".

ودعا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لدعم الاحتياجات الإنسانية لـ 7.1 مليون شخص هم الأكثر عرضة للمخاطر وأن يستثمر لتنمية المجال الاجتماعي، الاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة للأمم المتحدة لعام 2018 تطلب 1.4 مليار دولار، قابلة للزيادة بشكل أكبر مع تزايد تأثر الأشخاص بالمخاطر بسبب الوضع الاقتصادي.

ودعا أطراف النزاع في السودان للسماح للمجتمع الإنساني بتقديم المساعدات إلى المحتاجين.

وشدد على أن إتاحة الوصول المستدام ومن دون قيود إلى الأشخاص المحتاجين في كافة أرجاء السودان أمر بالغ الأهمية لتقديم الإغاثة.

وقال إن الملايين من الأشخاص يواجهون احتياجات إنسانية خطيرة ومتزايدة، مضيفاً "لكن لا يمكننا جعلهم في وضع يصبحون فيه معتمدين بالكامل على المساعدات الإنسانية".

وناشد مجتمع المانحين الدولي لدعم الاستجابة العاجلة المنقذة للحياة، لافتا الى الحاجة لتوسيع نطاق المساعدات الإنمائية طويلة الأجل لمساعدة السودان على تخطي دائرة المساعدات الطارئة.

وأوضح أن وقف إطلاق النار من جانب واحد أدى إلى تحسين الحالة الأمنية في كل من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتابع "إلا أن المناوشات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة بين الجماعات المسلحة في جيوب بمنطقة جبل مرة بدارفور تسببت بموجة جديدة من النزوح".

وحث جميع أطراف النزاع في السودان على السماح للمجتمع الإنساني بتقديم المساعدات إلى المحتاجين، داعياً إلى اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين البيئة التشغيلية للوكالات الإنسانية.

كما أشاد المسؤول الاممي بسخاء الحكومة السودانية والشعب في استضافة نحو 1.2 مليون لاجئ هذا العام، بما في ذلك أكثر من 770,000 من دولة جنوب السودان، حاثاً المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسودان للمساعدة في تغطية التكاليف.