 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 14 أيار (مايو) 2018

مسؤول أممي: الوضع الإنساني في السودان (معقد)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 مايو 2018- وصف رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، الوضع الإنساني في السودان بالمعقد، سيما مع الارتفاع المضطرد في الأسعار وأزمة الوقود التي أثرت على قدرة الوكالات الإنسانية في توصيل المساعدات إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، والمقدر عددها بما يزيد عن 7 ملايين نسمة.

JPEG - 47.4 كيلوبايت
منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ماثيو هولنغوورث ؛ يسار- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مديرة مكتب اوتشا روث موكوانا (صورة لاوتشا)

وأنهى لوكوك وهو منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، زيارة للسودان ، الاثنين امتدت ثلاث أيام قيم خلالها الأوضاع الانسانية.

وقابل مسؤولو الحكومة وشركاء العمل الإنساني، كما قام بزيارة أماكن النازحين في "مورتا وكولبا" في جنوب كردفان.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الإثنين، إن الوضع الإنساني في السودان أصبح معقداً على نحو متزايد وأن الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء تركت العديد من الأشخاص الإضافيين غير قادرين على تحمل تكاليف ما يكفي إطعامهم.

وأضاف "كما أثر النقص الحالي للوقود على قدرة الوكالات الإنسانية على توصيل المساعدات إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر".

ودعا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لدعم الاحتياجات الإنسانية لـ 7.1 مليون شخص هم الأكثر عرضة للمخاطر وأن يستثمر لتنمية المجال الاجتماعي، الاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة للأمم المتحدة لعام 2018 تطلب 1.4 مليار دولار، قابلة للزيادة بشكل أكبر مع تزايد تأثر الأشخاص بالمخاطر بسبب الوضع الاقتصادي.

ودعا أطراف النزاع في السودان للسماح للمجتمع الإنساني بتقديم المساعدات إلى المحتاجين.

وشدد على أن إتاحة الوصول المستدام ومن دون قيود إلى الأشخاص المحتاجين في كافة أرجاء السودان أمر بالغ الأهمية لتقديم الإغاثة.

وقال إن الملايين من الأشخاص يواجهون احتياجات إنسانية خطيرة ومتزايدة، مضيفاً "لكن لا يمكننا جعلهم في وضع يصبحون فيه معتمدين بالكامل على المساعدات الإنسانية".

وناشد مجتمع المانحين الدولي لدعم الاستجابة العاجلة المنقذة للحياة، لافتا الى الحاجة لتوسيع نطاق المساعدات الإنمائية طويلة الأجل لمساعدة السودان على تخطي دائرة المساعدات الطارئة.

وأوضح أن وقف إطلاق النار من جانب واحد أدى إلى تحسين الحالة الأمنية في كل من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتابع "إلا أن المناوشات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة بين الجماعات المسلحة في جيوب بمنطقة جبل مرة بدارفور تسببت بموجة جديدة من النزوح".

وحث جميع أطراف النزاع في السودان على السماح للمجتمع الإنساني بتقديم المساعدات إلى المحتاجين، داعياً إلى اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين البيئة التشغيلية للوكالات الإنسانية.

كما أشاد المسؤول الاممي بسخاء الحكومة السودانية والشعب في استضافة نحو 1.2 مليون لاجئ هذا العام، بما في ذلك أكثر من 770,000 من دولة جنوب السودان، حاثاً المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسودان للمساعدة في تغطية التكاليف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في قضية نورا ، فلنخرج من المحكمة 2018-05-13 19:35:09 كتبت : سلمى التجاني الزواج واحدة من المناسبات التي نجد فيها أنفسنا وجهاً لوجه مع حقيقة مجتمعنا المجردة . لكونه يعلي من شأن هذه العلاقة ، فيجتهد أن يؤكد فيها على احترامه لقيمه والتزامه بعاداته وتقاليده ، وسانحة للإحتفاء (...)

الصمود أمام النزاعات أمر أساسي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2018-05-08 22:41:34 بقلم جوزيه غرازيانو دا سيلفا تستحق كثير من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الثناء على جهودها الكبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. فنتيجة لهذه الجهود المتواصلة، حققت 14 دولة عربية الهدف الأول من الأهداف الإنمائية (...)

الماركسية.. قراءة جديدة 2018-05-07 14:16:48 الإمام الصادق المهدي ألمانيا الآن يحكمها حزب يُدعى الديمقراطي المسيحي، وهي دولة رأسمالية باقتصاد هو الأنجح في الغرب، حتى أن الميزان التجاري بينه وبين الولايات المتحدة يميل لصالحه. وتقود ألمانيا سيدة: انجلا ميركل، دون (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.