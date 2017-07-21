مسؤول أممي يبحث بالفاشر خطط تقليص قوات (يوناميد)

الفاشر 21 يوليو 2017 ـ ناقش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام جين بيير لاكروا بالفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور، الجمعة، مع قائد بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) ولجنة أمن الولاية برئاسة الوالي خطط تقليص قوات البعثة.

بن عوف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بيير لاكروا.. الأربعاء 19 يوليو 2017

وأكد لاكروا، الذي يزور البلاد لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بتخفيض قوات يوناميد في الفترة الزمنية المحددة، دعم الأمم المتحدة لولاية شمال دارفور من أجل تحقيق الأمن وعودة النازحين الى قراهم.

وقال في تصريحات صحفية إن يوناميد بدأت في تخفيض المكون العسكري والشرطي والمدني وسيقتصر وجودها بحجم أقل في درجة حفظ السلام في جبل مرة بينما ستتوجه جهودها في ولاية شمال دارفور لدفع السياسات المتعلقة بالنازحين وعودتهم والمؤسسات الداعمة لاستقرارهم وسيادة حكم القانون فضلاً عن دعم الأجهزة الشرطية حتى تقوم بدورها تجاه حماية النازحين.

وأفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن "التخفيض جاء متماشياً مع التغيير الايجابي على الأوضاع".

وأقر مجلس الأمن في يونيو الماضي خفض المكون العسكري في البعثة على فترتين كل منهما ستة أشهر في المرحلة الأولى وسحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، على أن ينظر في سحب ما تبقى عند مراجعة الاستراتيجية بداية العام القادم، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني.

وأشاد لاكروا بخطة حكومة شمال دارفور لمعالجة افرازات الحرب وتوفيق أوضاع النازحين الى جانب تحقيق التنمية والأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون، مطالباً بضرورة استمرار التعاون مع بعثة يوناميد.

من جانبه قال والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف للصحفيين عقب الاجتماع إنه اطلع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام على الأوضاع الأمنية والإنسانية بجانب جهود الحكومة لتحقيق التنمية والخدمات وخطتها لتأمين قرى العودة الطوعية وتوفيق أوضاع النازحين وفق خياري البقاء بالمخيمات أو العودة الطوعية الى قراهم الأصلية علاوةً على خطة الحكومة لجمع السلاح.

وأشار الوالي الى وجود تعاون وتنسيق بين الحكومة وبعثة يوناميد ووكالات المتحدة.

وأضاف أن الاجتماع بحث الخطط والتدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة لتخفيض قوات يوناميد بدارفور، وقال إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جدد تعاون المنظمة الدولية مع الحكومة لتنفيذ خطتها المتعلقة بالنازحين.