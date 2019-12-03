مسؤول أممي يبحث في الخرطوم سبل دعم السودان لمكافحة الإرهاب

الخرطوم 3 ديسمبر 2019 – أجرى نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، رافي قريجوريان، محادثات في الخرطوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ناقشت "سبل دعم السودان لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الانتقالية".
- وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله
وشدَّد قريجوريان، وفق بيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، على ضرورة بذل الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وتترافق هذه المحادثات مع تحركات يجريها مسؤولون سودانيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في واشنطن لإقناع الادارة الأميركية بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأبدى لمسؤول الأممي ارتياحا للتغيير الإيجابي الذي شهده السودان، وتوفر إرادة سياسية تفاعل معها المجتمع الدولي.
وأوضح أن زيارته إلى السودان، تهدف إلى تقييم وتبادل وجهات النظر مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل ضمان الالتزام باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرة السودان على منعه.
وأكد قريجوريان، أهمية وضع استراتيجية وخطة عمل تتضمن وضع التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
كما أشار الى أهمية اتخاذ التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدولة على منع الإرهاب، وذلك بمراقبة الحدود والحركات المشبوهة ومراقبة الجوازات المسروقة، وتعزيز التعاون مع الإنتربول ومنظومة الأمم المتحدة ومنع الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وذلك بإصدار التشريعات، وتسليم الأشخاص المطلوبين، وإنشاء قاعدة بيانات، والتعاون مع الجمارك والطيران المدني.
من جهتها شرحت وزيرة الخارجية السودانية، التطورات السياسية في البلاد، وأكدت على أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أكدت التزام الدولة بالقانون الدولي، وشرحت التحديات التي يواجهها السودان بحكم موقعه الاستراتيجي والمشاكل على الحدود.
وشددت على أهمية تعزيز القدرات من أجل اتخاذ التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول في منع الإرهاب.
أخر الآراءالطاهرة 2019-11-30 17:47:51 بقلم : محمد عتيق مركز البرماب وأهالي شولين وجزء من الدكيج (الجيم يكتبونه بثلاث نقاط لأن نطقه يختلف عن الجيم ولا يوجد في العربية) كان في نهاية دبيرة المتاخمة لقرية سرة شرق والمتداخلة معها ، نعم ، نهاية دبيرة ومبتدأ سرة (...)
في جدل السلام المنشود لتحقيق الاستقرار المفقود 2019-11-28 10:58:35 بقلم : علي ترايو دائما ما اجد نفسي ادخل في مناقشات روتينية (يعني غير رسمية) مع كثيرين من السودانيين و السودانيات من مشارب فكرية مختلفة لاتناول معهم ما تجري من التحولات السياسية في البلاد علي اضواء الثورة ، حيث نتطرق (...)
من الذي اختطف قحت 2019-11-25 16:06:39 بقلم : محمد عتيق عندما نتحدث عن الأخطاء والسلبيات في واقع الثورة وأوضاعها ، يدفعنا إلى ذلك اننا نتحدث عن ثورة قدمت حتى الآن مهراً لا يفوقه شيء في العزة والسمو والثمن ، عن ثورة وعي ذهبت عميقاً في افئدة الأجيال الجديدة ، (...)
المزيد