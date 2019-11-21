مسؤول أممي يدعو إلى رفع القيود عن رياك مشار

جوبا 21 نوفمبر 2019- دعا قائد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر (ايقاد) الى رفع القيود المفروضة على زعيم المعارضة الرئيسية في الدولة الوليدة رياك مشار.

الرئيس سلفاكير وقائد المعارضة مشار يتصافحان عقب توقيع اتفاق السلام المنشط في ديسمبر 2018، (ا ف ب)

جاء ذلك لدى مخاطبته الاسبوع الماضي عدد من أعضاء مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس حول الأوضاع بجنوب السودان.

وقال" بالتأكيد ليس صعبا على الايقاد والحكومة اصلاح هذه العقبة المستمرة، يجب على الايقاد رفع كل القيود وعلى حكومة الجنوب إصدار جواز سفر لمشار من أجل بناء الثقة".

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي بعد اسبوع من اتفاق الرئيس سلفا كير وقائد المعارضة الرئيسية رياك مشار على تأجيل تنفيذ متطلبات الفترة قبل الانتقالية لمئة يوم اضافي.

وهدد مشار بالانسحاب من الاتفاق حال تشكيل حكومة وحدة انتقالية بحجة عدم اكمال ملف الترتيبات الامنية وعدد وحدود الولايات.

وكان أطراف النزاع اتفقوا في مايو على تشكيل الحكومة بحلول 12 نوفمبر لكنهم فشلوا في الإيفاء

وقال شيرر " مواطني جنوب السودان لديهم توقعات كبيرة بأن يتحقق السلام اخيرا، التقى قادة جنوب السودان العام لكن يحققوا تلك التوقعات".

وكشف المسؤول أن 7.2مليون شخص في جنوب السودان بحاجة إلى مساعدات انسانية ونزوح 1.4 مليون شخص فضلا عن 2.2 مليون اخرون يعيشون كلاجئين.

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية عقب اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه مشار بالتخطيط لانقلاب وهو اتهام نفاه الأخير.

وفي سبتمبر العام الماضي وقع أطراف النزاع على اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت الي مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.