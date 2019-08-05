مسؤول أميركي رفيع يصل السودان الأربعاء المقبل

الخرطوم 5 اغسطس 2019- يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الأربعاء زيارة للعاصمة السودانية للقاء قادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى جانب ممثلين لقوى المجتمع المدني.

صورة إرشيفية لمقر الخارجية الأميركية

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن هيل سيشجع الأطراف على التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 17 يوليو و4 أغسطس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب السوداني.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي رفيع المستوى إلى السودان ضمن زيارة تشمل الصومال وكينيا والسودان في الفترة من 5 إلى 7 أغسطس 2019.

وبحسب بيان الخارجية فإن الزيارة ستسهم في تعزيز التزام أميركا بالسلام والأمن في القرن الإفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.

من جهته رحب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري ورأي فيه "تقدما ملحوظا".

وقال في تغريدة على تويتر "لقد ناضل الشعب السوداني من أجل حكومة انتقالية بقيادة مدنية وهذا الاتفاق يتطلب تلبية مطالب الشعب السوداني".