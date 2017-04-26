مسؤول أميركي يبحث بالخرطوم مع الحكومة والمعارضة تطورات عملية السلام

الخرطوم 26 أبريل 2017- أجرى ممثل المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان بوول استيفن، لقاءات مع مسؤولين حكومين، وأحزاب معارضة بالخرطوم الأربعاء، تناولت قضايا السلام، والوضع الراهن بالبلاد.

بوول استيفن التقى قيادات نداء السودان بالخرطوم

وبحث المسوؤل الأميركي مع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود، سبل مواصلة الدعم لعملية السلام الشامل، وجهود الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة أمبيكي بشأن عملية السلام بالبلاد.

وأعرب ممثل المبعوث الأميركي استيفن في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن تقديره للتحسن، الذي طرأ على تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة، نتيجة للحوار الإيجابي بين السودان وأميركا.

وأضاف أن اللقاء تناول تعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات بالبلاد، والتي تسهم في دفع العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى رغبة بلاده في العمل المشترك مع حكومة السودان في هذه القضايا.

كما التقى المسؤول الأميركي بتحالف (نداء السودان) المعارض، بمنزل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بام درمان، وتناول الأوضاع الراهنة بالبلاد.

وأوضح التحالف المعارض في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، أن اللقاء أمن على ضرورة تفعيل خارطة الطريق، وناقش أسس هذا التفعيل، والعودة للمفاوضات وفق متطلبات الخارطة.

وأشار الى أن النداء بالداخل بحث المبادرة الأميركية لإيصال المساعدات الإنسانية مع بقية مكونات النداء الأخرى، والتعاطي الإيجابي معها في اجتماع المجلس القيادي لنداء السودان المزمع عقده.

والمعروف ان المبعوث الأميركي السابق دونالد بوث كان دعا الحركة الشعبية في شهر نوفمبر الماضي للقبول باقتراح تقدم به يفضي إلى توقيع الحركة على اتفاق انساني والتخلي عن مطالبتها بممر عبر اصوصا الاثيوبية ومقابل ذلك تقوم الاغاثة الأميركية بنقل المساعدات الطبية مباشرة إلى مناطق الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق.

وفي وقت لاحق اوضح بوث انه اراد ان يتم تنفيذ الاتفاق الانساني خلال فترة تجريبية مدتها ستة اشهر يعلن بعد انتهائها في يونيو 2017 رفع العقوبات نهائيا حال التزام السودان بتنفيذ الاتفاق الانساني في المنطقتين ودارفور. إلا ان الحركة رفضت الاقتراح وأصرت على الممر الانساني الامن عبر مدينة اصوصا.

وقال البيان " إن الجانب الأميركي أكد علي ربط التزام الحكومة السودانية بوقف انتهاك حقوق الانسان، وبسط الحريات والسماح بالمساعدات الانسانية ووقف اطلاق النار برفع العقوبات، كما جاء في إعلان الرفع الجزئي للعقوبات من خلال المتابعة الدقيقة والتفصيلية لما يجري في فترة الستة اشهر المحددة للتقييم، والتي انقضى جلها.

وأشار (نداء السودان) إلى أن الوفد الأميركي شدد على اهمية تنسيق مجهودات المجتمع الدولي في اطار دعم عملية السلام والتحول الديمقراطي في السودان،بالتواصل مع كل المكونات السياسية والمدنية في البلاد.