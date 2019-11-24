مسؤول أميركي يتعهد بمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان

الخرطوم 24 نوفمبر 2019- قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان.

مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين مشاركا في منتدى هالفاكس 23 نوفمبر 2019 (كندا برس)

وجاء تعليق المسؤول الأميركي خلال حوار على هامش افتتاح منتدى هيلفاكس الدولي للأمن الذي انعقد بكندا السبت.

وتحدث اوبراين في المنتدي الذي شهد مشاركة أكثر من 300 من الاكاديميين والعسكريين حول العالم ,عن الاوضاع في عدة دول على راسها الصين وسوريا وافغانستان وأوكرانيا والسودان.

واستفسرت كمنفد ايرا من مجموعة الأزمات الدولية عن أولويات الولايات المتحدة في افريقيا وتحديدا تجاه جنوب السودان والمساعدات التي يمكن ان تقدمها أميركا للمحافظة على حراسة الفترة الانتقالية بالسودان".

ورد المستشار مشيدا بالشعب السوداني قائلا انه "نموذج آخر لشعب يتطلع للحرية ولحياة أفضل".

واضاف "السودان ظل في وضع قاس لفترة طويلة تحت ادارة ديكتاتورية رغم امتلاكه شعب وموارد عظيمين".

وتابع "سنفعل كل ما وسعنا لمساعدة الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان" بعد سقوط الدكتاتورية.

كما طالب اصدقا واشنطن بالعمل مع بلاده للمساعدة في انجاح الفترة الانتقالية بالسودان.

وأردف "نحن سعداء بدور القيادة لكن نريد من اصدقائنا الأوربيين وفي الاقليم مساعدتنا في انجاح الفترة الانتقالية بالسودان".