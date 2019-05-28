مسؤول أميركي ينفي الترتيب لإستقبال رئيس المجلس العسكري السوداني

الخرطوم 28 مايو 2019- نفى مسؤول ملف السودان في الخارجية الأميركية ، الثلاثاء ما أشيع عن اعتزام رئيس المجلس العسكري الانتقالي زيارة الولايات المتحدة قريبا.
- عبد الفتاح البرهان
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اعتزام عبد الفتاح البرهان التوجه الى واشنطن مباشرة عقب رحلته الى أثيوبيا التي أنجزها الثلاثاء.
وقال المسؤول الأميركي أندي برونيت "ليس لدينا أ خطة لاستقبال أي من أعضاء المجلس العسكري في السودان".
وتشجع الإدارة الأميركية تسريع نقل السلطة الى قيادة مدنية.
كما نفى برونيت أن يكون مدير جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح قوش زار الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية.
وأشيع على نطاق واسع في الأيام الماضية أن قوش زار الولايات المتحدة وتوجه بعدها الى الإمارات.
وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي شمس الدين الكباشي قال في وقت سابق إن مدير المخابرات السابق موضوع قيد الإقامة الجبرية.
لكن الشكوك لازالت تحيط بصحة هذه الرواية في أعقاب تقارير متوالية تشير الى أن الرجل غادر البلاد.
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