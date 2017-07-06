مسؤول أوروبي رفيع يجري مباحثات مكثفة بالخرطوم مع الحكومة والمعارضة

لخرطوم 6 يوليو 2017- انخرط مسؤول رفيع بالإتحاد الأوروبي، الخميس، في مباحثات بالخرطوم شملت مسؤولين بالحكومة وقوى المعارضة وقادة المجتمع المدني، ركزت على قضايا السلام والتحول الديموقراطي عبر الحوار، كما ناقشتت التعاون المشترك في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها.

مساعد البشير خلال إجتماعه بسفير الإتحاد الأوربي لدى الخرطوم جان ميشيل ومدير ادارة الشؤون الافريقية بالاتحاد الأوروبي، كوين فيرفايك.. الخميس 6 يوليو 2017

وبدأ مدير ادارة الشئون الافريقية بالاتحاد الأوروبي، كوين فيرفايك، لقاءاته بمساعد الرئيس السوداني، ابراهيم محمود حامد، بالقصر الرئاسي، وبحث معه التعاون المشترك، وتحقيق السلام في السودان وتعزيز حقوق الإنسان، بجانب قضايا اقليمة بينها الأزمة في ليبيا والسلام في جنوب السودان.

و إجتمع فيرفايك لاحقاً مع ممثلين للمعارضة من تحالف قوى (نداء السودان)، و(الإجماع الوطني)، بجانب قادة المجتمع المدني، واستمع لرؤاهم حول عملية تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر، لـ (سودان تربيون) عقب الإجتماع، إن المعارضة ابلغت المسؤول الاوروبي بموقفها من الحوار مع الحكومة، وأن الحوار الوطني الداخلي لن يحل الأزمة ولن تكون المعارضة جزء منه.

وأضاف "أخطرناه بأن المعارضة لن تكون جزء من اي عملية لن تحدث تغييراً واضحاً، وان النظام ليس لديه القدرة ليكون جزءا من اي معادلة للاستقرار، كما أخطرناه ان الشعب لديه طرق للمقاومة".

واوضح أن النقاش تطرق للعلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي ، حيث طلبت المعارضة أن تكون العلاقات مع الشعب السوداني وليس النظام، بإعتبار ان الانظمة إلى زوال.

وكان مساعد الرئيس ابراهيم محمود أكد خلال لقائه المسؤول الأوروبي، حرص السودان على تعزيز علاقته مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون في القضايا الاقليمية والدولية.

وتشهد علاقات السودان بالاتحاد الأوروبي تعاونا وثيقا في عدة مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يعد السودان دولة معبر للمهاجرين الافارقة إلى اوروبا.

وأطلع مساعد البشير المسؤول الأوروبي، على الأوضاع بالسودان خاصة في ما يتعلق بسير عملية الحوار الوطني وتنفيذ توصياته عبر حكومة الوفاق.

وقال كوين فيرفايك في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية التي يمكن مناقشتها مع السودان علي رأسها الاوضاع في ليبيا وجنوب السودان والازمة الخليجية وقضايا حوض النيل".

وأشار إلى أن السودان احرز تقدما ملحوظا على صعيد الوضع الداخلي ويتعاون بصورة بناءة مع الاتحاد الأوروبي، مردفاً "وهذا مايهمنا".

واوضح أن الغرض من الحوار هو أن يجد السودان طريقه لتحقيق السلام الداخلي، لافتا إلى اهمية وقف اطلاق النار حتى يستمر الحوار الوطني لايجاد حلول سياسية وتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية.

وأضاف "اعتقد اننا والسودان نسير في الاتجاه الصحيح في هذه القضايا".

من جهته امتدح وكيل وزير الخارجية عبد الغني النعيم، العلاقات الجيدة بين الخرطوم واللإتحاد الأوربي، والتعاون والزيارات المتبادلة، مؤكداً حرص السودان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمساهمة في القضايا الإقليمية، مع توفير الفرص التجارية والإستثمارية للقطاع الخاص الأوروبي في السودان.

وأفاد المتحدث بإسم الخارجية قريب الله خضر، في تصريح صحفي، الخميس، أن الوكيل أشار خلال اللقاء إلى استتباب الأمن والسلام في دارفور حيثُ سيتم تخفيض قوات اليوناميد كما أوضح أن هنالك عدد من لاجئي دولة جنوب السودان، يقيمون الآن في دارفور، مؤكداً مواصلة السودان فتح المنافذ لإيصال العون الإنساني لجنوب السودان.

وطبقا للمتحدث فإن فيرفايك أكد على الإهتمام بالعلاقات مع السودان مثمناً دوره في الإقليم، وتعاونه مع الإتحاد الأوربي خلال الفترة الماضية.

كما أعرب عن دعم الإتحاد الأوروبي لإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية .

وواصل وفد الاتحاد الأوروبي لقائته مع المسؤولين السودانيين، وإلتقى وزير الداخلية ، الفريق شرطة حامد منان.

وقال الوزير ، إن اللقاء ناقش المسائل والقضايا المشتركة بين وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي خاصة القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضح ان الوفد اطلع خلال اللقاء علي جهود الوزارة في هذا المجال بداءً من التشريعات والقوانين الدولية الذي يقوم بها السودان على المستوى الاقليمي والدولي علاوة علي المشاركة بقوة في انشاء بعض المراكز التي تعالج مشكلة الاتجار بالبشر.\

وأكد منان تعاون السودان التام والتنسيق مع الإتحاد الأوروبي لمحاربة هذه الظاهرة.