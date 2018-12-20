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مسؤول اثيوبي يبحث مع الرئيس السوداني قضايا الحدود

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الخرطوم 20 ديسمبر 2018- أجرى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمكي مكنن، الخميس محادثات في الخرطوم مع الرئيس عمر البشير ناقشت عدداً من القضايا التي تهم البلدين على رأسها معالجة المسائل المتعلقة بالحدود وترسيمها.

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نائب رئيس الوزراء الإثيوبي التقى البشير في الخرطوم

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشير تأكيده متانة العلاقات بين السودان واثيوبيا وأفادت انه دعا إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، عقب اللقاء، إن البشير ومكنن ناقشا العديد من القضايا التي تهم البلدين على رأسها معالجة كافة المسائل المتعلقة بالحدود.

وأعلن اتفاق الجانبين على أهمية تفعيل لجان الحدود المشتركة ولجان الترسيم والعمل معاً للانتهاء من المهمة في وقت مبكر، إلى جانب تنشيط لجان التعاون القائمة بين البلدين في مستوياتها كافة.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن لقاءه بالبشير اتسم بالصراحة خلال الحديث عن كيفية تطوير العلاقات الثنائية.

وتابع "اتفقنا على تكوين لجان لتنفيذ الاتفاقيات ودعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات ومعالجة المسائل المتعلقة بالحدود".



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