مسؤول : الأمطار تشرد أكثر من الفي أسرة جنوب السودان

بيه 1 سبتمبر 2019-كشف مسؤول إن 2938 أسرة على الأقل نزحت بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية بيه بجنوب السودان.

وقال وزير الدولة للمعلومات جون دانييل بول إن الأسر موجودة في مقاطعات أورور الكبرى في باديك وأورور وبيري وبولشول.

وأفاد المسؤول الولائي في بيان لـ(سودان تربيون) "تسببت الأمطار الغزيرة في نزوح خطير لأكثر من 2938 أسرة إلى الأراضي المرتفعة ، ودمرت جميع المحاصيل، بجانب تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه والتي تؤثر على البشر والماشية، وكذلك أضرار جسيمة في البنى التحتية ".

وناشد بول جميع الوكالات الإنسانية بالتدخل وتقديم المساعدة للسكان المحتاجين المتضررين من الأمطار الغزيرة.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون محليون إن فيضانات غزيرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 26 مدنياً ، بينهم 12 طفلاً ، في مقاطعة وات بولاية بيه.