مسؤول: البشير وافق على ضمانات لمشاركة حملة السلاح في وضع الدستور

الخرطوم 12 نوفمبر 2018- دعا نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم قادة الحركات المسلحة للمشاركة في وضع دستور دائم متعهدا بمنحهم الضمانات الكافية لهذه المشاركة.

نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم

وخاطب المسؤول السوداني مساء الإثنين بالخرطوم حشدا لمواطني جنوب كردفان مؤكدا أن الرئيس البشير وافق على منح كل الضمانات للجماعات المسلحة لتمكينها من المشاركة في وضع الدستور الدائم للبلاد حتى وان لم يوقعوا على اتفاق سلام.

وتقاتل الحكومة السودانية منذ العام 2011 الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما لازالت ثلاث من الحركات في دارفور تحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم منذ العام 2003.

وناشد مساعد البشير الحركة الشعبية للتحول من العمل المسلح الى السياسي والمشاركة في انتخابات 2020 كما أكد أن تحقيق السلام يظل خيار الدولة الأول وتسعى له في أي مكان وأن حكومته ملتزمة بوقف إطلاق النار حتى نهاية العام.

وأشار الى أن اجتماعه قبل أسبوعين لأول مرة برئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في جوهانسبيرج لأربعة أيام كان من أجل الوصول الى السلام وخدمة مواطني المنطقتين.

ودعا فيصل الحلو للتخلي عن المماطلة في الموافقة على قرار نقل المساعدات الإنسانية من الداخل لتتمكن الأمم المتحدة من مساعدة المحتاجين في المناطق الخاضعة للحركة الشعبية.

ونبه الى الوساطة التي يقودها رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت وجمعه قيادات الحركة الشعبية العسكرية والسياسية في جوبا وانهم في انتظار مواصلة المسير نحو السلام.

وشدد على ان الحكومة لن توافق على وجود جيشين في بلد واحد، وأن هذا الامر ينبغي أن يكون واضحا للحركة الشعبية.