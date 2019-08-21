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مسؤول: السودان يسهل لقاء بين سلفا كير ومشار

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جوبا 21 اغسطس 2019- كشف مسؤول دبلوماسي رفيع الثلاثاء أن السودان وافق على تسهيل عقد لقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار في اطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

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سلفا كير ومشار بحثا في الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام (سونا) - ارشيف

وقال نائب وزير الشؤون الخارجية لجنوب السودان، دينق دوا دينق، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وافق على مساعدة الزعيمين على حل خلافاتهما.

والتقى كير والبرهان في العاصمة السودانية الخرطوم على هامش حفل توقيع اتفاقية تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس

وقال دينق، بحسب تلفزيون جنوب السودان الرسمي، إن البرهان وافق على توفير الحماية لزعيم المتمردين خلال المحادثات في جنوب السودان.

وأضاف "كان من الجيد أن يلتقي كير بالبرهان لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك قضية السلام في جنوب السودان، بجانب مناقشة قضايا مشار والرئيس كير".

ودعا الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي إلى عقد اجتماع بين زعيم جنوب السودان ومشار كجزء من الجهود الرامية إلى الإسراع بتنفيذ القضايا المعلقة في اتفاقية السلام.

وعقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) اجتماعًا تشاوريًا مدته يوم واحد في أديس أبابا، إثيوبيا، من أجل احلال السلام في جنوب السودان لمناقشة الترتيبات الأمنية وعدد الولايات.

والأسبوع الماضي، أعربت هيئة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان عن مخاوف شديدة من التقدم البطيء في تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام.

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه السابق مشار بمحاولة انقلاب.



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