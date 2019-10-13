مسؤول: القضايا العالقة لن تؤخر حكومة الوحدة في جنوب السودان

جوبا ١٣ اكتوبر ٢٠١٩ - أكد مسؤول رفيع في حكومة جنوب السودان إن النزاع المستمر مع المعارضة حول عدد الولايات والحدود لن يؤثر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر.
- زعيم التمرد رياك مشار يتحدث بعد اجتماعه الى سلفا كير في جوبا 11 سبتمبر 2019
وقال توت قلواك، المستشار الرئاسي لشؤون الأمن، في تصريحات للصحفيين في العاصمة جوبا الخميس إن الحكومة الجديدة ستشكل على الرغم من إصرار فصيل المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار على حل جميع القضايا العالقة قبل تشكيل الحكومة، وأضاف "تم تنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام ونحن مستعدون لتشكيل حكومة الوحدة الانتقالية في الوقت المحدد دون أي تأخير. ان قضية عدد وحدود الولايات لن يؤخر تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية".
ولفت المسؤول الحكومي الي إن جميع القضايا المعلقة سيتم حلها بشكل صحيح عندما يتم تشكيل الحكومة.
وحذر مسؤول أميركي بارز الخميس من أن واشنطن قد تفكر في فرض عقوبات على جنوب السودان إذا فشل الزعماء المتنافسون في البلاد في تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 نوفمبر.
وقال برايان هانت، مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين "لسنا مستعدين لمواصلة رؤية التأخير، لسنا مستعدين للاستمرار في سماع الحجج حول سبب إعطاء مزيد من الوقت عن السلام. إذا لم يتم تشكيل الحكومة بحلول 12 نوفمبر، فإننا نحتاج إلى إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وجنوب السودان".
وانحدر جنوب السودان إلى حرب اهليه منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق حينها رياك مشار بالتخطيط لانقلاب، وهي مزاعم رفضها الأخير.
وفي سبتمبر 2018 وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.
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