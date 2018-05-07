مسؤول اماراتي يبحث بالخرطوم مجالات التعاون الاقتصادي

الخرطوم 7 مايو 2018- بدأ مسؤول اماراتي رفيع الاثنين، مباحثات مكثفة بالخرطوم حول التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلاده والسودان.

قضايا الاقتصاد تصدرت مباحثات سودانية اماراتية بالخرطوم الاثنين 7 مايو 2018

والتقى مساعد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاقتصادية محمد شرف، وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، الذي قدم للوفد الإماراتي شرحاً وافياً للأوضاع في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قريب الله الخضر، في تصريح صحفي الإثنين، إن وكيل الخارجية أوضح أن الزيارة تأتي في توقيت مهم تشهد فيه علاقات البلدين نمواً مضطرداً سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

واشار إلى أن طموح قيادتي البلدين تسعى الي مزيد من التعاون وتبادل الاستثمارات لمنفعة شعبي البلدين.

واضاف " قدم الوكيل للوفد شرحاً وافياً لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السودان في مختلف المجالات".

من جهته قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي، إن زيارته تأتي في سياق جهود ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

وأوضح أن قيادة الإمارات تتطلع الى بحث فرص للاستثمار المتبادل لمنفعة شعبي البلدين وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية.

وأكد المسؤول الاماراتي أن بلاده حريصة على العمل سوياً من أجل استكشاف مزيد من فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتشمل لقاءات المسؤول الإماراتي الرئيس السوداني ونائبه الأول ووزراء الاستثمار والتجارة اضافة لرئيس اتحاد اصحاب العمل ورئيس الغرفة التجارية.