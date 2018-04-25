مسؤول برلماني: الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازي

الخرطوم 25 أبريل 2018 ـ كشف مسؤول بالبرلمان السوداني، الأربعاء، عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي الى 37 جنيهاً.

رجل يحمل جنيهات سودانية من فئات مختلفة

وظل سعر الصرف لأكثر من شهرين يتأرجح ما بين 32 الى 34 جنيهاً بالسوق الموازي بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة بتجفيف حجم السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود للصحفيين يوم الأربعاء، إن "الدولار عاود الارتفاع مجدداً مقابل الجنيه في السوق الموازي وسجل 37 جنيهاً اليوم".

ودعا محمود الحكومة للتدخل لوضع معالجات لتحقيق استقرار سعر الصرف في ظل تراجع صادرات البلاد، وتوقع أن تصل تحويلات المغتربين خلال العام الحالي إلى 10 مليار دولار، شريطة تحسين أوضاعهم واتخاذ سياسة التحفيز.

ورغم القرارات المتشددة التي اتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وكان يبلغ وقتها نحو 21 جنيهاً بالسوق الموازي، استمر الجنيه في تراجعه بشكل غير مسبوق.

وسجل الدولار مطلع فبراير الماضي رقماً قياسياً لأول مرة وبلغ 42 جنيهاً بالسوق الموازي مقارنة بـ 20 جنيها في نوفمبر الماضي.