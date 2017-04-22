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مسؤول: ترحيل دفعة جديدة من المساعدات الى جنوب السودان

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الخرطوم 22 أبريل2017 ـ غادرت قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة، إلى دولة جنوب السودان، محملة بـ 807 طنا من المواد الغذائية عبر مسار الأبيض ـ هجليج ـ بانتيو.

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إمرأة تحمل مساعدات وزعها برنامج الأغذية في جونقلي ..صورة من (يونميس)

ودشن برنامج الغذاء العالمي، مطلع أبريل الحالي، الممر الإنساني على طريق (الأبيض ـ هجليج ـ ربكونا ـ بانتيو) لإغاثة ولاية الوحدة الجنوبية، بينما يدرس مقترح لفتح مسار ثالث من (الأبيض ـ المجلد ـ أويل)، ليشمل العون مواطني شمال بحر الغزال.

وقال مفوض العون الإنساني بشمال كردفان أحمد بابكر الحسن إنه "تم شحن هذه المواد من مخازن برنامج الغذاء العالمي، بمدينة كوستي بولاية النيل الابيض، وتم نقلها عبر هذا المسار".

وأضاف أن اللجنة العليا لتوصيل المساعدات للمتاثرين من الصراع في دولة جنوب السودان، إلى جانب اللجنة الولائية، تعمل جاهدة في إيصال المساعدات قبل حلول فصل الخريف، مشيرا لوضع العديد من الخطط والبرامج التي من شأنها الإسهام في ذلك.

وأوضح بابكر أن الخطة تستهدف نقل 2000 طن من المساعدات أسبوعياً، عبر هذا المسار، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه نقل الاعانة براً، والتي من بينها وعورة الطرق.

وقالت الحكومة السودانية إنها لا تستبعد فتح جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان، من مطار الأبيض حال هطول الأمطار واستمرار المجاعة بالجارة الجنوبية.

وتعيق الأمطار الغزيرة في الغالب الحركة على الطرقات في معظم ولايات السودان الغربية، وتلك المتاخمة لدولة جنوب السودان، حيث تتقطع السبل بمستخدمي تلك الطرق، وربما تنقطع عن المدن الرئيسية لفترات طويلة.

وبعد اندلاع العنف في البلد الجار خلال ديسمبر 2013، ظل برنامج الأغذية ينقل المساعدات من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.

وحتى الآن، بفضل مذكرة تفاهم تم توقيعها أول مرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان في يوليو 2014، فقد نقل برنامج الأغذية العالمي من خلال هذا الممر ما يزيد عن 57.420 طن متري من السلع المتنوعة إلى جنوب السودان.



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