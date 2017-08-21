مسؤول تشادي يبحث بالخرطوم ملف القوات المشتركة

الخرطوم 21 أغسطس 2017 ـ وصل الخرطوم، الإثنين، رئيس الوزراء التشادي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع مسؤولي الحكومة السودانية تتصل بالقوات المشتركة والتعاون السياسي بين البلدين.

نائب الرئيس السوداني يستقبل رئيس الوزراء التشادي بمطار الخرطوم ـ 21 أغسطس 2017 (صورة من سونا)

واستقبل رئيس الوزراء التشادي باهامبي ناداكي بمطار الخرطوم نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن وعدد من الوزراء ووزراء الدولة.

وأكد وزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت، في تصريحات صحفية أن زيارة المسؤول التشادي للبلاد جاءت لتمتين وتعزيز العلاقات بين السودان وتشاد.

وقال "إن الزيارة تأتي ضمن النجاحات الكبيرة التي حققتها مجموعة من البرامج الناجحة بين البلدين والتي تتمثل في القوات المشتركة والتعاون السياسي فضلا عن كثير من القضايا الإقليمية والدولية".

وتم تفعيل إنشاء القوات المشتركة لحماية الحدود السودانية التشادية خلال قمة جمعت رئيسي البلدين بالخرطوم في مايو 2011، فضلا عن تنشيط بروتوكول عسكري بينهما.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تتيح أيضا لرئيس الوزراء التشادي الاطلاع على امكانيات السودان الإقتصادية، موضحا أن تشاد تستخدم ميناء بورتسودان في نقل صادراتها ومنتجاتها من واقع التعاون الإقتصادي بين البلدين، وأبدى أمله في أن تشهد الزيارة توقيع مزيد من العقودات والاتفاقات بين رجال الأعمال من الجانبين.

من جانبه أكد وزير الداخلية التشادي أحمد محمد باشر متانة وأزلية العلاقات السودانية التشادية، وقال إن زيارة رئيس وزراء بلاده للسودان تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة وبناءً على دعوة من نائب الرئيس السوداني.

وتوقع وزير الداخلية التشادي أن تبرم خلال هذه الزيارة عدد من الاتفاقات في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني والتجاري.