 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 26 آب (أغسطس) 2017

مسؤول : تفشي الإسهالات المائية شرق جبل مرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

نيالا 26 أغسطس 2017- اكد وزير الصحة بولاية جنوب دارفور يعقوب ابراهيم الدموكي إصابة 94 مواطنا بالاسهالات المائية بمحلية "شرق جبل مرة " ووصف الأوضاع الصحية هناك بأنها "في غاية الخطورة".

JPEG - 22.4 كيلوبايت
مستشفى نيالا التعليمي

وناشد الدموكي في تصريحات صحفية السبت، وزارة الصحة الاتحادية بضرورة الإسراع في التدخل الفوري لوضع حد للمرض قبل اتساع دائرته بالولاية مشيرا الى أن ضعف امكانيات الولاية يصعب مهمة مكافحته.

وقال الوزير إن " اكثر خمس مناطق بمحلية شرق الجبل تفشى فيها المرض بصورة مخيفة وهي "جاسو ‘ ركونا ‘ بحر حمام ‘ ليبة ‘ دوة و تمبول "منوها الي انشاء مركز صحي طارئ بكامل الطاقم الطبي لتوفير الخدمات الصحية العاجلة .

وعلى ذات الصعيد كشف مصدر مسؤول بمستشفى نيالا التعليمي لـ"سودان تربيون " السبت، أن أكثر من 26 حالة مصابة بالإسهال المائى جرى عزلهم داخل المستشفي مشيرا الي ضعف الامكانات الصحية .



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(1-3) 2017-08-24 20:53:17 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة "الثلاثية" الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى (...)

هل تهيأت الظروف لجمع السلاح؟ 2017-08-24 15:51:48 بقلم: جبريل إبراهيم محمد عندما طرحنا في أبوجا فكرة الحوار الدارفوري الدارفوري، و كان رأينا و لا زال أن يكون بعيدا و مستقلاً عن تدخل السلطة المركزية، كنا نهدف من وراء إقامة هذا الحوار إلى تحقيق الأهداف التالية، و قد ضمناها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.