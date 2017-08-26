مسؤول : تفشي الإسهالات المائية شرق جبل مرة

نيالا 26 أغسطس 2017- اكد وزير الصحة بولاية جنوب دارفور يعقوب ابراهيم الدموكي إصابة 94 مواطنا بالاسهالات المائية بمحلية "شرق جبل مرة " ووصف الأوضاع الصحية هناك بأنها "في غاية الخطورة".
- مستشفى نيالا التعليمي
وناشد الدموكي في تصريحات صحفية السبت، وزارة الصحة الاتحادية بضرورة الإسراع في التدخل الفوري لوضع حد للمرض قبل اتساع دائرته بالولاية مشيرا الى أن ضعف امكانيات الولاية يصعب مهمة مكافحته.
وقال الوزير إن " اكثر خمس مناطق بمحلية شرق الجبل تفشى فيها المرض بصورة مخيفة وهي "جاسو ‘ ركونا ‘ بحر حمام ‘ ليبة ‘ دوة و تمبول "منوها الي انشاء مركز صحي طارئ بكامل الطاقم الطبي لتوفير الخدمات الصحية العاجلة .
وعلى ذات الصعيد كشف مصدر مسؤول بمستشفى نيالا التعليمي لـ"سودان تربيون " السبت، أن أكثر من 26 حالة مصابة بالإسهال المائى جرى عزلهم داخل المستشفي مشيرا الي ضعف الامكانات الصحية .
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