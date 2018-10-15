 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

مسؤول جنوب أفريقي يستبق محادثات في الخرطوم بلقاء سلفا كير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 15 أكتوبر 2018 ـ أجرى نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا محادثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت في جوبا يوم الأحد حول تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، على أن يصل الخرطوم مساء الإثنين للقاء مسؤولين سودانيين حول ذات الموضوع.

JPEG - 35.8 كيلوبايت
نائب رئيس جنوب أفريقيا لدى استقباله في جوبا من مدير مكتب الرئيس ماييك دينق 14 أكتوبر 2018

وقال مدير مكتب الرئيس ماييك دينق الذي استقبل الوزير مابوزا في مطار جوبا للصحفيين إن المسؤول الجنوب أفريقي يأتي كمبعوث خاص لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وأضاف "خلال زيارته التي تستمر يومين، سيقوم مابوزا بإجراء محادثات ثنائية مع فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت حول عدد من القضايا الثنائية".

من جهته قال المتحدث باسم مابوزا ثامي نغوينيا إن نائب رئيس جنوب أفريقيا سيبحث مع الرئيس كير الطرق التي يمكن لجنوب إفريقيا من خلالها المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في 12 سبتمبر، لافتا إلى أنه سيسافر إلى عواصم أخرى تابعة لهيئة الايقاد التي تشارك في عملية السلام لمناقشة إنفاذ سلام دائم في جنوب السودان.

وسيزور مابوزا أيضا الدول المجاورة التي تعد ضامنا للاتفاق على حل النزاع في جنوب السودان. وسيبحث في نوع المساعدة التي يمكن لجنوب افريقيا تقديمها الى الشعب وحكومة جنوب السودان.

وفي الخرطوم تم الإعلان عن وصول نائب رئيس جنوب افريقيا ظهر الاثنين في زيارة تستغرق يومين يسلم خلالها رسالة للرئيس السوداني من نظيره الجنوب أفريقي.

وسيلتقي مابوزا بعدد من المسؤولين في الدولة لبحث العلاقات بين البلدين وتطورات عملية السلام بدولة جنوب السودان.

وسعت جنوب أفريقيا، مع تنزانيا، في الماضي إلى إحلال السلام في جنوب السودان من خلال إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان فيما يعرف باتفاقية أروشا التي اختتمت بتوقيع اتفاق في 21 يناير 2015.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في السودان ام في جنيف ؟ 2018-10-15 15:52:40 بقلم : محمد عتيق الصديق ‏والصحفي الكبير الاستاذ محمد لطيف ، صاحب التحليل السياسي الرشيق والمقروء ، كان نجم التغطية الصحفية التحليلية لاجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع ‏للأمم المتحدة (جنيف سبتمبر ‏٢٠١٨) ‏عبر (...)

النُّخبة السُّودانية وما تبقَّى من رحيق 2018-10-14 14:46:18 بقلم :عمر الدقير يُنْسَب للمسيح عليه السلام أنه شبّهَ النخبة في أي مجتمع بالملح، لأن الملح إذا فسد ربّما تعذّر وجود ما يمكن أن يُحْفَظ به أي شيء ويصان به من التعفن والخراب .. وسواء صحّت نسبة ذلك التشبيه للسيد المسيح أم (...)

"الخواجة عبدالقادر" بين ألف النداء وياء المد 2018-10-14 14:46:02 بقلم:الجميل الفاضل قبل نحو ست سنوات تقريباً، رفعت الدراما المصرية، ذِكر المهندس النمساوي الأصل، المصري الجنسية، السوداني الروح والقبر والهوية، "جوليوس فاجوجون" أو"الخواجة عبدالقادر" الذي عاش لأكثر من ثلاث عقود بين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.