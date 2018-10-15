مسؤول جنوب أفريقي يستبق محادثات في الخرطوم بلقاء سلفا كير

جوبا 15 أكتوبر 2018 ـ أجرى نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا محادثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت في جوبا يوم الأحد حول تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، على أن يصل الخرطوم مساء الإثنين للقاء مسؤولين سودانيين حول ذات الموضوع.

نائب رئيس جنوب أفريقيا لدى استقباله في جوبا من مدير مكتب الرئيس ماييك دينق 14 أكتوبر 2018

وقال مدير مكتب الرئيس ماييك دينق الذي استقبل الوزير مابوزا في مطار جوبا للصحفيين إن المسؤول الجنوب أفريقي يأتي كمبعوث خاص لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وأضاف "خلال زيارته التي تستمر يومين، سيقوم مابوزا بإجراء محادثات ثنائية مع فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت حول عدد من القضايا الثنائية".

من جهته قال المتحدث باسم مابوزا ثامي نغوينيا إن نائب رئيس جنوب أفريقيا سيبحث مع الرئيس كير الطرق التي يمكن لجنوب إفريقيا من خلالها المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في 12 سبتمبر، لافتا إلى أنه سيسافر إلى عواصم أخرى تابعة لهيئة الايقاد التي تشارك في عملية السلام لمناقشة إنفاذ سلام دائم في جنوب السودان.

وسيزور مابوزا أيضا الدول المجاورة التي تعد ضامنا للاتفاق على حل النزاع في جنوب السودان. وسيبحث في نوع المساعدة التي يمكن لجنوب افريقيا تقديمها الى الشعب وحكومة جنوب السودان.

وفي الخرطوم تم الإعلان عن وصول نائب رئيس جنوب افريقيا ظهر الاثنين في زيارة تستغرق يومين يسلم خلالها رسالة للرئيس السوداني من نظيره الجنوب أفريقي.

وسيلتقي مابوزا بعدد من المسؤولين في الدولة لبحث العلاقات بين البلدين وتطورات عملية السلام بدولة جنوب السودان.

وسعت جنوب أفريقيا، مع تنزانيا، في الماضي إلى إحلال السلام في جنوب السودان من خلال إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان فيما يعرف باتفاقية أروشا التي اختتمت بتوقيع اتفاق في 21 يناير 2015.