مسؤول: جنوب السودان يزيد إنتاج النفط 6000 برميل

جوبا 8 اغسطس 2019- كشف وزير النفط بجنوب السودان أوو دانيال شوانق الأربعاء إن بلاده زادت إنتاج النفط 6000 برميل، ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 180 ألف برميل يوميًا، لافتاً إلى إن الزيادة تحققت بعد أن استأنفت البلاد إنتاج النفط في المربعات 1 و 2 في حقل مانغا ، والذي تم إغلاقه منذ ست سنوات بسبب انعدام الأمن في الأجزاء الشمالية من البلاد.

رجل من جنوب السودان يتمعن في انبوب ناقل للنفط ... الصورة من شبكة (المشكاة)

وأوضح شوانق إن إعادة فتح حقول النفط في مانغا سيعزز من جهود البلاد للوصول إلى 200 ألف برميل يومياً من النفط بحلول نهاية هذا العام، وزاد "هذا مهم في إنتاجنا وإذا أردنا ترجمة هذا الرقم إلى نقود، فسيكون ذلك بمثابة تحسن كبير في إيراداتنا".

ويكافح جنوب السودان الغني بالنفط لزيادة إنتاج النفط، بعد أشهر من توقيع اتفاقية السلام المنشطة في سبتمبر 2018.

وفي يونيو، أعلنت حكومة جوبا تعليق جميع عقود النفط قبل البيع في خطوة تهدف إلى جذب المنافسين بأسعار أفضل.

وتأتي حوالي 90% من إيرادات حكومة جنوب السودان من موارد النفط، في حين يتم جمع الباقي في شكل ضرائب جمركية وضرائب السوق وضريبة الدخل والتصاريح، من بين أمور أخرى.