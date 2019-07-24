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مسؤول: جنوب السودان يستورد الطاقة من أوغندا وإثيوبيا

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جوبا 24 يوليو 2019- أعلن وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان ديو ماثوك إن بلاده تخطط لاستيراد الطاقة من أوغندا وإثيوبيا المجاورتين بعد التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع البلدين.

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وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان ديو ماثوك (سودان تربيون)

وقال ماثوك للصحفيين في العاصمة جوبا الثلاثاء إنه تم التوصل إلى اتفاق مع أوغندا لربط مدن كايا ونيمولي وكاجو كاجي الحدودية في الوقت الذي يتم فيه وضع خطة لنقل الكهرباء من سد كاروما الذي ينتج 600 ميجاوات في أوغندا، لافتاً إلى إن نقل الطاقة إلى المناطق الحدودية للبلاد سيعزز الانتعاش الاقتصادي للمناطق التي تأثرت بشكل كبير بالحرب الأهلية.

وأضاف " وقعنا مذكرة تفاهم ومن المفترض أن نوقع الآن على اتفاقية شراء الطاقة لأن أوغندا قالت إنها ستتولى المسؤولية عن التكاليف لكنها ستسترد أموالها من خلال التحصيل ".

قال إن بنك التنمية الأفريقي يمول مشروع الطاقة.

وأوضح الوزير أنهم يبحثون عن مستثمرين لتمويل خمسة مشاريع رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأردف "لدينا الكثير من الإمكانات في جنوب السودان من حيث الطاقة والكهرباء وستجعلنا فكرة تجمع الطاقة في شرق إفريقيا نسيطر على هذا القطاع لأننا في مجال الطاقة المائية متقدمون جدا".

وفي عام 2017، وقعت جنوب السودان وإثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن تطوير الطرق والكهرباء في العاصمة أديس أبابا.

وأكد ماثوك كذلك إنهم يتابعون اتفاق أديس أبابا الذي سينقل الكهرباء من إثيوبيا إلى المناطق الحدودية في غرب أعالي النيل وجونقلي وأكوبو وباجاك.

وتعتبر جنوب السودان أقل استهلاك للفرد من الكهرباء في إفريقيا، من 1 إلى 3 كيلو واط في الساعة. ويعزى هذا الوضع بشكل أساسي إلى البنية التحتية للطاقة المتخلفة في الدولة الوليدة، والتي تأثرت بشدة بعقود من الحروب الأهلية.

وفي العام الماضي، اتفقت شركة الطاقة (صحاري قروب)، ومقرها نيجيريا، ووزارة الطاقة والسدود في جنوب السودان على تطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة في الدولة الوليدة.



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