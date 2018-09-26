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مسؤول حكومي: مقاتلو مشار هاجموا قافلة عسكرية ترافق نازحين في واو

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جوبا 26 سبتمبر 2018-أدان مسؤول حكومي في ولاية واو بجنوب السودان هجوم شنته قوات تابعة لحركة التمرد الرئيسية في البلاد التي يقودها رياك مشار على قافلة عسكرية ترافق نازحين إلى مناطقهم في مقاطعة بيسيليا.

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نازحون في مخيم بالقرب من مقر (يونميس) في واو .. صورة لمنظمة الهجرة الدولية 2016

وفى تصريحات لوسائل الاعلام الثلاثاء ادان وزير الدولة للحكم المحلي اركانجيلو انيار الهجوم، وأردف "أن الكمين حدث أمس الساعة 2:00 ظهرا عندما هاجم مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير السودان-فصيل مشار جنود الجيش الحكومي الذين كانوا يرافقون أكثر من 200 نازح إلى موبو بايام".

وكانت القافلة الإنسانية هي الدفعة الأولى من النازحين الذين قرروا طواعية العودة إلى موطنهم موبو بايام بيسيليا بعد أن عاشوا في موقع لحماية المدنيين في مدينة واو لعدة سنوات.

وقال الوزير إن جندياً قتل بينما أصيب ستة آخرون ويتلقون الآن العلاج الطبي في المستشفى، واصفاً الهجوم بأنه انتهاك لاتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرا، ودعا هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى التحقيق في الحادث.

ويعتبر هذا الهجوم السادس من نوعه منذ 12 سبتمبر والأول في واو، وكانت بقية الهجمات وقعت في ولايتي ليتش و ياي الجنوبية. لم تصدر الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار بيانًا حول الهجوم.

وأجبرت الهجمات المتكررة في بيسيليا بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة المعارضة المسلحة المدنيين على الفرار من المنطقة في العام 2016.



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