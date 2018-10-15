مسؤول حكومي: نقل رئاسة (يوناميد) من الفاشر إلى زالنجي نهاية العام

زالنجي 15 أكتوبر 2018 ـ قال مسؤول حكومي في ولاية وسط دارفور، الإثنين، إن بعثة حفظ السلام بدارفور أبلغت ولايته بإنتقال مقر رئاسة البعثة من الفاشر في شمال دارفور إلى زالنجي بوسط دارفور بحلول نهاية العام الحالي.

صورة بثتها "يوناميد" تظهر اكتمال تشييد المرافق في قاعدة "قولو" المؤقتة ـ 12 سبتمبر 2018

وأكملت "يوناميد" ـ ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية ـ منذ سبتمبر 2017 الانسحاب من 11 موقعا في دارفور وأكملت بناء قاعدة عمليات مؤقتة في "قولو" بجبل مرة في ولاية وسط دارفور إنفاذا لقرار مجلس الأمن يونيو 2017 بخفض المكون العسكري والشرطي للبعثة.

وبحسب وزير التخطيط العمراني بولاية وسط دارفور مدثر آدم فإن حكومة الولاية شرعت فى إتخاذ التريبات اللازمة لاستقبال رئاسة بعثة يوناميد التي ستنتقل الى زالنجي نهاية العام وفق قرار مجلس الأمن.

وقال آدم للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن البعثة أبلغت حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بانتقال رئاسة بعثتها من الفاشر ليكون مقرها الدائم زالنجي خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تحتاج لترتيب كبير من قبل حكومة الولاية حتى تستطيع استيعاب مكون رئاسة بعثة يوناميد.

وتابع: "يوناميد شرعت في تنفيذ انتقالها لوسط دارفور وذلك بنقل جزء من معداتها ومتعلقاتها للولاية".

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي شهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003.