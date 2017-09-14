 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2017

مسؤول رئاسي بجوبا: سفر قائد الجيش السابق قد يشعل الحرب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 14 سبتمبر 2017 ـ قال المتحدث باسم الرئاسة اتيني ويك اتيني أن من المحتمل اندلاع حرب فى منطقة بحر الغزال بجنوب السودان حال سمح لرئيس اركان الجيش السابق بول مالونق بالسفر خارج البلاد.

JPEG - 39.5 كيلوبايت
مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

ولفت اتيني في اجتماع تم تسريبه الى أن مالونق لا يحتاج لمغادرة البلاد بسبب الأوضاع الداخلية، وأردف "الوضع الذى نعيشه فى الوقت الراهن متقلب للغاية. وجود مالونق في جوبا يرتبط بالسلام في بحر الغزال. أن آخر اجتماع مع مالونق كان مشحونا جدا ومتوترا واستمر 30 دقيقة فقط".

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة فإن موقف رئيس أركان الجيش السابق "مبالغ فيه" من قبل مواطني جنوب السودان في الخارج، لافتا إلى أن كثيرا منهم محرضين للحرب في المنطقة.

وأردف "الناس يقولون إن حكومة سلفا كير لا تزال قوية حتى اليوم ولا توجد حرب في بحر الغزال، انظروا إلى الوضع الذي نحن فيه في الوقت الراهن، إنهم يريدون أن يشعلوا حربا في بحر الغزال، وإذا سمح لمالونق بالذهاب إلى نيروبي ماذا سنفعل في هذا الوضع إذا قرر عدم العودة".

ولم تتمكن (سودان تربيون) من التحقق بشكل مستقل من صحة المحادثة المسربة، وكذلك لم يصدر أي من مساعد الرئيس أو مكتب رئاسة جنوب السودان بيانا بشأن هذا التسريب.

وفي مايو الفائت أقال الرئيس سلفا كير رئيس الأركان مالونق واستبدله بنائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الإدارة والمالية اللواء جيمس ماوت.

واتهم جيش جنوب السودان مرارا، قبل إبعاد مالونق، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات اغتصاب وجرائم حرب على المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وذكرت الأمم المتحدة ان النزاع الذى يستمر منذ ثلاث سنوات في جنوب السودان أسفر عن مصرع عشرات الآلاف وتشريد اكثر من مليوني شخص، وسط مخاوف من ان الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في العام القادم قد تؤدي الى مزيد من الفوضى في البلاد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل العنف صفة ملازمة للدين الإسلامي حصرياً ؟ 2017-09-14 13:15:24 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com يدَّعي بعض الغلاة أنَّ العنف صفة جوهرية مصاحبة للدين الإسلامي، بعكس الأديان الأخرى، ويستندون في زعمهم هذا إلى عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآراء والفتاوى الفقهية التي (...)

غواصات سودانية (6) 2017-09-13 12:11:12 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) بحسب الموسوعة الدولية، ويكيبيديا، فقد نشأ مصطلح (الطابور الخامس) اثناء الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينيات القرن المنصرم. ويشير المصطلح الى العناصر التي تتغلغل داخل (...)

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.