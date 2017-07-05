مسؤول رفيع بالإتحاد الاوروبي يصل الخرطوم الخميس

الخرطوم 5 يوليو 2017- يصل العاصمة السودانية الخرطوم ،الخميس، مدير إدارة العمل الخارجي الأوروبي فى أفريقيا كوين فيرفايك فى زيارة ليومين يتبادل خلالها وجهات النظر مع السلطات السودانية وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني، حسبما أعلنت كل من وزارة الخارجية السودانية وبعثة الإتحاد الأوروبي في الخرطوم.

غندور التقى كوين فيرفايك بأديس أبابا.. الثلاثاء 4 يوليو 2017

وتشهد علاقات السودان بالاتحاد الاوروبي تعاونا وثيقا في عدة مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يعد السودان دولة معبر للمهاجرين الأفارقة إلى اوروبا.

والتقى وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، الثلاثاء، بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، على هامش قمة الإتحاد الأفريقى، بمسؤول الشؤون الأفريقية بالإتحاد الاوروبي، كوين فيرفيك.

وقال المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) ، إن اللقاء بحث مسار الحوار الاستراتيجي والتعاون القائم بين السودان والإتحاد الأوروبى فى المجالات المختلفة، مضيفاً "والتي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية".

واوضح أن المسؤول أعلن عن زيارته إلى الخرطوم لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين بالدولة بغرض تعزيز التعاون القائم بين الجانبين.

من جهتها قال بعثة الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء،إن زيارة مدير إدارة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في أفريقيا، كوين فيرفايك، للخرطوم لتبادل وجهات النظر مع السلطات السودانية وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام كبير الحالة في السودان وفي القرن األفريقي لتشجيع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإجراء حوار شامل وشفاف وإصلاح دستوري، كما يقيم حواراً مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين المعنيين.

وقال سفير الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، جان ميشال دوموند: "إن الاتحاد الاوروبي يتوقع أن تعزز المشاركة مع السودان خطوات ملموسة نحو السلام والاستقرار والتنمية والاصلاح الديمقراطي، مضيفاً "تظل حقوق الانسان قضية رئيسية في هذه المناقشات، ونحن نرحب باستمرار واستعداد حكومة السودان لتبادل وجهات النظر حول الوضع في السودان".

ويدعم الاتحاد الاوروبي قدرة المناقشات الدستورية السودانية، كما نشر مؤخرا دعوة رئيسية لتقديم مقترحات في مجال حقوق الانسان.