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مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يزور السودان وجنوب السودان

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كمبالا 18 يوليو 2017- من المقرر ان يزور وكيل الأمين الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا السودان وجنوب السودان ومنطقة أبيى.

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وكيل الأمين الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا

وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته الإثنين، إن لاكروا سيزور خلال جولته بعثة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس).

ومن المتوقع أن يلتقي المسؤول الاممي رفيع المستوى فى السودان بالمسؤولين الحكوميين وموظفي العملية المختلطة وممثلي الفريق القومى لبحث اعادة تشكيل بعثة الامم المتحدة فى دارفور.

وأضاف بيان الأمم المتحدة أنه "بالإضافة إلى زيارة الفاشر فإن من المتوقع أن يزور لاكروا منطقة قولو، وسط دارفور، حيث ستقوم العملية المختلطة بإنشاء موقع فريق جديد".

وبعد زيارته للسودان يتوجه لاكروا إلى أبيي للقاء موظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المحلي لمناقشة وضع البعثة المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها والاوضاع في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان .

واضاف البيان "ان مسؤول الأمم المتحدة سيتوجه بعد ذلك الى جوبا بجنوب السودان حيث سيدافع عن وقف الاعمال القتالية على مستوى البلاد واهمية التوصل الى حل سياسى شامل من اجل انهاء الصراع الحالى وزيادة التعاون مع بعثة الامم المتحدة والجهات الانسانية".

ومن المتوقع أن يزور لاكروا أيضا مدينتي ملكال وبانتيو حيث تحمي البعثة أكثر من 145 ألف مدني في مواقع حماية المدنيين.



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