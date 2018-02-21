مسؤول رفيع في حكومة جنوب السودان يزور القاهرة

جوبا 21 فبراير 2018- يزور مسؤول رفيع في حكومة جنوب السودان العاصمة المصرية لإجراء محادثات ثنائية في السلطات في مصر.

الرئيس كير لدى لقائه مسؤولين مصريين في يونيو من العام 2017 (سودان تربيون)

وقال مساعد رئاسي في حكومة جنوب السودان ان الوزير في مكتب الرئيس ماييك دينق سافر الي القاهرة يحمل رسالة خاصة من الرئيس سلفا كير الي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المساعد الرئاسي في تصريحات لـ (سودان تربيون) الثلاثاء " كما تعلم فان البلاد تواجه العديد من المشاكل وان مصر واحدة من الدول التي وقفت ضد المحاولات الاجنبية لفرض حظر ضد توريد الاسلحة لجنوب السودان وكانت مصر واحدة من الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي اعترضت على العقوبات عندما قدمها الأميركيين. والان يواصلون دفع حلفائهم لتحقيق اجندة تغيير النظام الذي فشلوا في تحقيقه عبر التمرد بقيادة نائب الريس السابق رياك مشار والحملة الدبلوماسية التي قادتها مجموعة المعتقلين السياسيين والان يريدون تغيير النظام عبر حظر الاسلحة ولذلك فان الرئيس سلفا كير واع بهذه الخطوات وهذا هو السبب في إرساله الوزير الي القاهرة لتلقي دعم الشعب المصري وحكومته ".

وتعتبر الزيارة جزء من الجهود التي تقودها حكومة جوبا لاطلاع الحكومة المصرية وأعضاء جامعة الدول العربية عموما بشأن الانشطة التي تقوم بها جوبا لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد بجانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت مصر من اوائل الدول التي اعترفت بدولة جنوب السودان عند انفصالها عن السودان 2011.