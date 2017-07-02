مسؤول رفيع ينفي إجراء محادثات بشأن خلافة سلفا كير

جوبا 2 يوليو 2017- نفى مسؤول رفيع في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم ، فى جنوب السودان تقارير أشارت إلى ان محادثات سرية تجري حاليا تهدف الى اقناع الرئيس سلفا كير ميارديت بالتنحى عن منصبه .

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال المستشار الرئاسى للشؤون العسكرية دانييل اويت اكوت في لـ لسودان تربيون) السبت، إنه لم يكن على علم باجراء محادثات سرية سواء فى قيادة الحركة الشعبية او مجلس شيوخ جيانغ او فى المنتديات الاقليمية.

وزاد "نحن بحاجة الى توضيح هذه الادعاءات والشائعات، لا توجد محادثات للخلافة الآن، إذا أراد الرئيس سلفا كير التقاعد أو رغب في ترك السياسة بإرادته، فإنه سيخرج شخصيا ويقول لقيادة الحركة الشعبية أن الوقت قد حان لكي اتنحي وعندها ستتبع قيادة الحركة الإجراءات العادية لاختيار خليفة ".

ولفت اكوت، الذى يرأس المكتب السياسى للحركة الشعبية ، إلى أن نيريري ونيلسون مانديلا، القادة الافارقة السابقين الذين قادوا الثورات فى بلادهم، تخلوا عن السلطة دون اى تحريض.

وزاد "لم يكن هناك انقلاب لإزالة نيريري من السلطة من قبل الزملاء، حتى عندما رأى أنه من الحكمة منع بنيامين مكابا لصالح علي حسن. لم تكن هناك انتفاضة، فعل ذلك لانه يعرف من سيصبح الخيار الصحيح لادارة شؤون شعب تنزانيا فى ذلك الوقت. وينطبق الشيء نفسه على مانديلا في جنوب أفريقيا"

وتعهد الرئيس كير، الذي انتخب في مارس 2010، مؤخرا بعدم التنحي بالقوة، مصرا على أنه سيشكل سابقة سيئة للدولة الوليدة .

وينزلق جنوب السودان في صراع منذ ديسمبر 2013 مع تحول التنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، إلى حرب أهلية.

وادى القتال الى اسوأ ازمة لاجئين فى القارة الافريقية، حيث فر اكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم