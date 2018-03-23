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مسؤول روسي: القنوات الدبلوماسية سترتب زيارة بوتين للخرطوم

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الخرطوم 23 مارس 2018 ـ قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن القنوات الدبلوماسية في موسكو سترتب وتحدد موعد زيارة الرئيس إلى السودان.

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بوتين والبشير اجتمعا في سوشي الروسية الخميس 23 نوفمبر 2017 (وكالات)

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس السوداني عمر البشير دعا بوتين لزيارة بلاد.

وبحسب موقع "اسبوتنيك" الروسي فإن بيسكوف قال للصحفيين: "فعلا كانت هناك دعوة، وقال الرئيس أن إمكانية هذه الزيارة وموعدها ستبحث عبر القنوات الدبلوماسية".

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أكدت يوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة من الرئيس البشير لزيارة السودان.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس البشير تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، تناول بحث العلاقات بين البلدين.

كما أكد بوتين، بحسب الوكالة، "استمرار بلاده في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب".

ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت قوله إن البشير وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس بوتين وإعداد مشروعات الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا، لكنه لم يحدد موعدا محددا للزيارة.

وأنهى الرئيس السوداني في نوفمبر الماضي زيارة إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي حيث وقع هناك عددا من الاتفاقيات في مجال النفط والغاز والطاقة والتعدين.



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