مسؤول سوداني: الاتحاد الأفريقي دعا لاجتماع أواخر يناير بأبيي

أبيي 22 مايو 2018 ـ قالت لجنة إشراف أبيي من جانب السودان "أجوك" إنها تسلمت دعوة من الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع مشترك للجنة بمنطقة أبيي في الثلاثين من يناير الحالي.

قوات "يونيسفا" في أبيي

وحصلت منطقة أبيي الغنية بالنفط على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر 2003، وتعد أبيي جسرا بين شمال السودان وجنوبه، ويسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا نقوك.

وبحسب رئيس لجنة إشراف أبيي من جانب السودان حسن علي نمر للمركز السوداني للخدمات الصحفية فإن الاجتماع سيعقد لمدة يومين ويضم اللجنة من جانب السودان وجنوب السودان بمشاركة قيادة الإدارات الأهلية من المسيرية ودينكا نقوك.

وأشار إلى أنهم أكدوا للاتحاد الأفريقي جاهزيتهم واستعدادهم لعقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين.

وأكد نمر شروعهم في الترتيبات والإعداد للمشاركة في الاجتماع والذي قال إن أهم أجندته تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011 المعني بالترتيبات الإدارية والأمنية.

وظلت تبعية أبيي، وهي منطقة حدودية متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، موضع خلاف بعد أن انفصلت دولة جنوب السودان من السودان 2011.

ولا توجد حالياً إدارة مشتركة بين السودان وجنوب السودان حيث يرفض دينكا نقوك تشكيل إدارة منطقة أبيي والمجلس التشريعي، وبدلاً من ذلك فإنهم يطالبون بإجراء استفتاء بدون مشاركة قبيلة المسيرية.